Ponad 10 mln wyświetleń na YT w ciągu miesiąca – tak wysoką oglądalność miał skecz „Wigilia 2022” Neo-Nówki. Nie jest to nowa produkcja, bo wrocławski kabaret wystawiał podobne przedstawienie trzy lata temu. Ale pod koniec lipca w Koszalinie grupa zaprezentowała nową wersję: tym razem dziadek, ojciec i syn rozmawiają o inflacji, wydatkach rządowych oraz „tępej propagandzie TVP”, która „urabia ludzi”. Syn (sympatyk opozycji) mówi do ojca (zwolennik rządzących): „Najbardziej to się boisz gejów. A nic ci nie przeszkadza, że rząd cię r…a codziennie”.