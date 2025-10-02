Konkurs Chopinowski

– Konkurs Chopinowski to wydarzenie, które od ponad stu lat porusza serca melomanów na całym świecie – łączy pokolenia, inspiruje, pokazuje, jak wielką siłę ma muzyka. Dzięki Strefom Melomana chcemy, by ta wyjątkowa atmosfera dotarła także poza sale koncertowe i była dostępna nie tylko dla publiczności w Warszawie, ale również dla mieszkańców innych regionów Polski. To nasz sposób na dzielenie się pięknem muzyki Chopina, budowanie wspólnoty i promowanie kultury, która jest dumą Polski – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Strefy Melomana powstaną w siedmiu miastach w Polsce: Warszawie, Płocku, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku. Projekt objęli swoim patronatem prezydenci wszystkich wymienionych miast oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wszystkich lokalizacjach odbywać się będą transmisje na żywo zarówno finałowych przesłuchań pianistów, jak i gali wręczenia nagród oraz pierwszego koncertu laureatów.

Dodatkowo, w każdej ze stref na odwiedzających czekać będą liczne atrakcje, takie jak transmisje koncertów, recitale wybitnych pianistów, spotkania z artystami związanymi z muzyką i kulturą, pokazy filmowe oraz warsztaty kreatywne dla dzieci. Strefy będą czynne od 10 do 22 w dniach finału konkursu (18–20 października), a w Warszawie dodatkowo 21 października, kiedy odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy koncert laureatów. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Lokalizacje Stref Melomana:

Warszawa – Plac Defilad 1,

Płock – Stary Rynek,

Gdańsk – Plac Zebrań Ludowych,

Lublin – Teren przy Domu Kultury LSM,

Szczecin – Wały Chrobrego,

Wrocław – Plac przed Centrum Kultury Impart,

Białystok – Rynek Kościuszki.

ORLEN od lat pełni rolę kluczowego mecenasa kultury w Polsce, wspierając artystów i instytucje kultury. Firma dba, by dostęp do wydarzeń światowej klasy był jak najszerszy. Partnerstwo z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz zaangażowanie ORLEN w jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki klasycznej na świecie – promujące wybitne talenty pianistyczne i będące wizytówką polskiej kultury – wpisuje się w strategię firmy, która kładzie nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. ORLEN działa jako mecenas kultury, angażując się zarówno w przedsięwzięcia prestiżowych instytucji i w organizację renomowanych wydarzeń, jak i mniejsze, lecz cenne inicjatywy lokalne.

Wszystkie aktualne informacje, w tym pełny harmonogram wydarzeń będą dostępne wkrótce na stronie internetowej www.orlenstrefymelomana.pl i w mediach społecznościowych @orlenartscience.