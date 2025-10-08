84 pianistów i 20 krajów – zakończył się pierwszy etap Konkursu Chopinowskiego 2026

Zakończył się pierwszy etap XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wzięło w nim udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Chin (28 artystów). Japonia i Polska miały po 13 reprezentantów.

Jury konkursu i surowe oceny

Występy oceniało jury składające się z 17 ekspertów. Przyznawali oni wszystkim uczestnikom noty od 1 do 25. Po zsumowaniu punktów wyłoniono 40 pianistów, którym udało się przejść do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego.

Czterech Polaków w grze o finał

Wśród szczęśliwców znalazło się czterech Polaków, w tym Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Chin – aż 13 udało się przejść do drugiego etapu.

Kto zachwycił w pierwszym etapie? Lista pianistów

  1. Piotr Alexewicz — Polska
  2. Jonas Aumiller — Niemcy
  3. Yanyan Bao — Chiny
  4. Kai-Min Chang — Chińskie Tajpej
  5. Kevin Chen — Kanada
  6. Xuehong Chen — Chiny
  7. Zixi Chen — Chiny
  8. Yubo Deng — Chiny
  9. Yang (Jack) Gao — Chiny
  10. Eric Guo — Kanada
  11. Xiaoyu Hu — Chiny
  12. Zihan Jin — Chiny
  13. Adam Kałduński — Polska
  14. David Khrikuli — Gruzja
  15. Shiori Kuwahara — Japonia
  16. Hyo Lee — Korea Południowa
  17. Hyuk Lee — Korea Południowa
  18. Kwanwook Lee — Korea Południowa
  19. Xiaoxuan Li — Chiny
  20. Zhexiang Li — Chiny
  21. Hao-Wei Li — Chińskie Tajpej
  22. Eric Lu — USA
  23. Philipp Lynov — neutralny
  24. Tianyao Lyu — Chiny
  25. Ruben Micieli — Włochy
  26. Nathalia Milstein — Francja
  27. Yumeka Nakagawa — Japonia
  28. Vincent Ong — Malezja
  29. Piotr Pawlak — Polska
  30. Yehuda Prokopowicz — Polska
  31. Hao Rao — Chiny
  32. Anthony Ratinov — USA
  33. Miyu Shindo — Japonia
  34. Gabriele Strata — Włochy
  35. Tomoharu Ushida — Japonia
  36. Zitong Wang — Chiny
  37. Yifan Wu — Chiny
  38. Miki Yamagata — Japonia
  39. William Yang — USA
  40. Jacky Xiaoyu Zhang — Wielka Brytania