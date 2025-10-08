84 pianistów i 20 krajów – zakończył się pierwszy etap Konkursu Chopinowskiego 2026
Zakończył się pierwszy etap XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wzięło w nim udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Chin (28 artystów). Japonia i Polska miały po 13 reprezentantów.
Jury konkursu i surowe oceny
Występy oceniało jury składające się z 17 ekspertów. Przyznawali oni wszystkim uczestnikom noty od 1 do 25. Po zsumowaniu punktów wyłoniono 40 pianistów, którym udało się przejść do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego.
Czterech Polaków w grze o finał
Wśród szczęśliwców znalazło się czterech Polaków, w tym Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Chin – aż 13 udało się przejść do drugiego etapu.
Kto zachwycił w pierwszym etapie? Lista pianistów
- Piotr Alexewicz — Polska
- Jonas Aumiller — Niemcy
- Yanyan Bao — Chiny
- Kai-Min Chang — Chińskie Tajpej
- Kevin Chen — Kanada
- Xuehong Chen — Chiny
- Zixi Chen — Chiny
- Yubo Deng — Chiny
- Yang (Jack) Gao — Chiny
- Eric Guo — Kanada
- Xiaoyu Hu — Chiny
- Zihan Jin — Chiny
- Adam Kałduński — Polska
- David Khrikuli — Gruzja
- Shiori Kuwahara — Japonia
- Hyo Lee — Korea Południowa
- Hyuk Lee — Korea Południowa
- Kwanwook Lee — Korea Południowa
- Xiaoxuan Li — Chiny
- Zhexiang Li — Chiny
- Hao-Wei Li — Chińskie Tajpej
- Eric Lu — USA
- Philipp Lynov — neutralny
- Tianyao Lyu — Chiny
- Ruben Micieli — Włochy
- Nathalia Milstein — Francja
- Yumeka Nakagawa — Japonia
- Vincent Ong — Malezja
- Piotr Pawlak — Polska
- Yehuda Prokopowicz — Polska
- Hao Rao — Chiny
- Anthony Ratinov — USA
- Miyu Shindo — Japonia
- Gabriele Strata — Włochy
- Tomoharu Ushida — Japonia
- Zitong Wang — Chiny
- Yifan Wu — Chiny
- Miki Yamagata — Japonia
- William Yang — USA
- Jacky Xiaoyu Zhang — Wielka Brytania
