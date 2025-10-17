Najlepsze krótkie seriale na jesień 2025

Jesień to czas, kiedy chętniej zostajemy w domu, siedząc pod kocem z kubkiem gorącej herbaty i szukamy historii, które wciągają od pierwszego odcinka. Nie każdy jednak ma ochotę na wielogodzinne maratony czy kilkusezonowe sagi. Rosnącą popularnością cieszą się krótkie seriale – dopracowane, zwarte i pozostawiające po sobie to charakterystyczne uczucie niedosytu. Krótkie formaty wracają do łask, a redakcja wybrała dziesiątkę tych, które idealnie wpisują się w jesienny klimat.

1. Dochodzenie – kryminał, dramat (Disney+)

Śledztwo policyjne, rodzinna tragedia i polityczna gra o władzę – te wątki splatają się w całość po tym, jak w bagażniku zatopionego samochodu zostaje odnalezione ciało 17-letniej Rosie Larsen. Od pierwszych minut „The Killing” nie daje widzowi wytchnienia – serial trzyma w napięciu do samego końca.

To opowieść o żałobie, przyjaźni oraz winie i karze. Jak czytamy w serwisie Filmweb, "tu nie ma żadnych przypadków: każdy ma jakiś sekret, a kiedy bohater myśli, że udało mu się ruszyć do przodu, jego przeszłość daje o sobie znać".

Na pierwszy plan wysuwa się jednak relacja między głównymi bohaterami – detektywami Sarah Linden i Stephenem Holderem. Ich więź, oparta na wzajemnym zaufaniu, frustracji i niewypowiedzianych emocjach, stanowi jeden z najmocniejszych elementów serialu. Część widzów widzi w niej przyjaźń, inni – rodzącą się miłość, przekonując, że prawdziwe uczucie nie wymaga scen łóżkowych ani deklaracji. Bliskość Linden i Holdera rozgrywa się w spojrzeniach, milczeniu i drobnych gestach, które z biegiem śledztwa nabierają coraz większego znaczenia.

Ocena Filmweb: 8,0/10

Ocena IMDB: 8,3/10

Liczba odcinków: 44 odcinki

Gdzie obejrzeć: Disney+

2. Wielkie kłamstewka – miniserial dramatyczny (HBO Max)

W nadmorskim Monterey życie toczy się w rytmie luksusowych willi, drogich samochodów i szczęśliwych rodzin – przynajmniej z pozoru. Pod tą perfekcyjną fasadą kryją się sekrety i dawno skrywane dramaty. Wielkie kłamstewka to serial, który z pozoru opowiada o codzienności kilku matek wychowujących dzieci w kalifornijskim miasteczku, a w rzeczywistości wciąga widza w sieć manipulacji i niebezpiecznych relacji. Serial, nagrodzony m.in. Złotymi Globami i Emmy, zachwyca nie tylko gwiazdorską obsadą z Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley na czele, ale też błyskotliwym scenariuszem i umiejętnym łączeniem wątków obyczajowych z thrillerem psychologicznym.

Ocena Filmweb: 8,1/10

Ocena IMDB: 8,4/10

Liczba odcinków: 15

Gdzie obejrzeć: HBO Max

3. One Day - melodramat (Netflix)

One Day to serial, który śledzi losy Emmy i Dextera – dwojga młodych ludzi, których drogi przecinają się 15 lipca 1988 roku, w dniu zakończenia studiów. Od tego momentu widz towarzyszy im przez kolejne lata, obserwując, jak zmieniają się ich życia, marzenia i wzajemne uczucia. To opowieść o dojrzewaniu i utraconych szansach - Emma i Dexter często mijają się w czasie – kiedy jedno jest gotowe na bliskość, drugie przeciwnie. Serial udowadnia, że czasem jedno spotkanie zmienia wszystko.

Ogromnym atutem serialu jest gra aktorska głównych bohaterów. Ambika Mod i Leo Woodall tworzą duet pełen autentyczności i emocjonalnej głębi. Chemia na ekranie między nimi jest wyczuwalna od pierwszej sceny – subtelna i nieprzesadzona, ale przez to niezwykle prawdziwa.

Ocena Filmweb: 7,3/10

Ocena IMDB: 8,0/10

Liczba odcinków: 14

Gdzie obejrzeć: Netflix

4. Good Girls – serial kryminalny, komedia, dramat (Netflix)

To z pewnością nie jest serial o grzecznych dziewczynach. Na pierwszy rzut oka Beth, Annie i Ruby są zwykłymi matkami z amerykańskiego przedmieścia. Ich życie jest przepełnione codziennymi obowiązkami i próbami utrzymania rodziny na powierzchni. Kiedy ich sytuacja finansowa staje się dramatyczna, kobiety decydują się na desperacki krok — napad na lokalny supermarket.

Good Girls to mieszanka kryminału, czarnej komedii i obyczajowego dramatu, która pokazuje, jak cienka jest granica między moralnością, wygodnym życiem a koniecznością przetrwania. Serial zręcznie łączy humor z napięciem i emocjami. Beth, perfekcyjna gospodyni z pozoru, odkrywa w sobie zdolność do manipulacji i przywództwa. Annie, najmniej odpowiedzialna, a zarazem najbardziej impulsywna, stara się przetrwać w chaosie własnego życia. Ruby z kolei często staje przed wyborem między miłością do rodziny a lojalnością wobec przyjaciół. Christina Hendricks, Mae Whitman i Retta kreują wyraziste, pełne sprzeczności bohaterki, udowadniając, że każdy nosi w sobie ciemną stronę.

Ocena Filmweb: 7,4/10

Ocena IMDB: 7,7/10

Liczba odcinków: 50

Gdzie obejrzeć: Netflix

5. Miniserial Czarnobyl - dramat (HBO Max)

Miniserial przedstawia historię awarii reaktora atomowego w Czarnobylu i losy kilku bohaterów. "Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora” – można przeczytać w serwisie Filmweb.

Serial zachwyca realizmem i szczegółowością. Czarnobyl nie potrzebuje efektów specjalnych ani nadmiernej sensacji – jego siła tkwi w prawdzie i ukazaniu konsekwencji ludzkich błędów i systemowych zaniedbań.

Ocena Filmweb: 8,8/10

Ocena IMDB: 9,3/10

Liczba odcinków: 5

Gdzie obejrzeć: HBO Max

6. Kalifat – dramat, thriller (Netflix)

„Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki” – pisze Netflix. Serial przedstawia historię trzech kobiet, które zmagają się z własnymi dylematami moralnymi, strachem i lojalnością wobec bliskich. Pokazuje, jak decyzje jednej osoby mogą mieć konsekwencje nie tylko dla niej, ale i całego społeczeństwa. Serial buduje napięcie, ukazując bezwzględność ekstremistycznych działań i dramat jednostki w ich cieniu. Kalifat nie jest tylko opowieścią o terroryzmie – to także historia o wyborach, które mogą zmieniać całe życie, i o konsekwencjach, których nie da się cofnąć.