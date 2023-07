Około 76 zł za paryski Luwr, 106 zł za rzymskie Koloseum i 110 zł za krakowski Wawel. Czy ceny biletów do polskich muzeów nie są wygórowane? Kiedy można zwiedzać je bezpłatnie? Jak kupować bilety? I co w sytuacjach kryzysowych – upadku w trakcie zwiedzania czy nieczynnej wystawy?

Zgodnie z ustawą o muzeach, wysokość cen biletów w konkretnych muzeach w Polsce jest ustalana przez dyrektorów. Jak zauważają turyści, dyrektorzy ci zdają się jednak szczególnie wysoko cenić sobie oferowane przez swoje instytucje wystawy. Ceny biletóww wielu z nich są bowiem porównywalne z cenami do największych atrakcji zagranicznych. Niemal wszystkie oferują jednak zniżki oraz bezpłatne wejścia w konkretne dni.

Ceny biletów do polskich muzeów

Niestety, wysokie ceny biletów sprawiają, że nie każdy może sobie pozwolić na zwiedzenie krakowskiego Wawelu. Nie wszystkie polskie muzea są jednak tak drogie. Jedno z najważniejszych muzeów warszawskich - Muzeum Narodowe, oferuje normalny bilet na ekspozycje stałe w cenie 20 zł, a ulgowy - 10 zł. Dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia wchodzą za 1 zł. Bilet grupowy (min. 10 osób), oznacza 10 zł za osobę. Ceny biletów na wystawy czasowe wynoszą od 30 do 50 zł za bilet normalny i od 20 do 30zł za bilet ulgowy. W piątki w godzinach 17.00–20.00 obowiązuje zniżka 50 proc. na wszystkie bilety wstępu z wyłączeniem biletów za 1 zł. Może więc nie jest aż tak źle?

- Nie wydaje mi się, żeby ceny biletów w Polsce były wygórowane. Zwykle można się zamknąć w cenie kawy i ciastka, lub w przypadku większych muzeów - obiadu. Ma się to nijak do np. Galerii Uffizi we Florencji, gdzie średnia cena biletu to 35 euro – mówi edukatorka i angliska Justyna Cooper. - Z drugiej jednak strony nie mamy w Polsce praktycznie w ogóle muzeów darmowych i ogólnodostępnych. W Londynie nie tylko wszystkie największe muzea są darmowe (np. Science Museum, National History Museum, British Library), ale i te mniejsze, mniej oblegane np. Museum of the Home, obrazujące, jak zmieniały się domy brytyjczyków na przestrzeni dziejów – dodaje.

Na szczęście, choć faktycznie właściwie nie mamy w Polsce bezpłatnych muzeów, to mamy bezpłatne dni.

Dni, w które zwiedzisz polskie muzea bezpłatnie

Poniedziałek

Muzeum Powstania warszawskiego w Warszawie

„Wawel Zaginiony” i „Zbrojownia” na krakowskim Wawelu, wstęp wolny obowiązuje w godz. 9:30−13:00 (ostatnie wejście 12:30), należy pobrać w kasie wejściówkę.

Wtorek

Muzeum Narodowe w Krakowie, bezpłatne wejście obowiązuje na wystawy stałe.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie, bezpłatne wejście obowiązuje na wystawy stałe.

Środa

Muzeum Emigracji w Gdyni, wstęp bezpłatny obowiązuje na wystawy stałe, należy bilet w kasie

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Czwartek

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa)

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, wybrane wystawy Kolekcji MOCAK-u na poziomie -1

Piątek

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Jak wyglądają prawa zwiedzających wystawy?

Na pytania odpowiada Justyna Halaś - komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego, absolwentka prawa i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Radca prawny od 2013 r.

Kupiłam bilet przez internet, ale gdy przyszłam do muzeum okazało się, że nie działa. Czy mogę ubiegać się nie tylko o zwrot pieniędzy za bilet, ale także odszkodowania za zmarnowany na dotarcie do obiektu czas?

W takiej sytuacji konsument ma prawo do złożenia reklamacji – w związku z brakiem możliwości skorzystania z zakupionego biletu z powodu okoliczności niezależnych od konsumenta. W treści reklamacji należy wskazać dokładnie okoliczności zdarzenia, czyli dzień, w którym konsument nie mógł zwiedzać muzeum oraz dołączyć dowody – np. zdjęcie drzwi, na których widniała kartka – „dzisiaj nieczynne”, pomimo, że takiej informacji nie zamieszczono wcześniej ani w regulaminie, ani w kanałach komunikacji przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń.

W odniesieniu do odszkodowania, niestety wycena „zmarnowanego czasu” nie jest łatwa i powinna opierać się na konkretnych dowodach – np. koszt związany z dojazdem.

Alternatywnie istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe, jednak w takich sprawach (jednorazowe zdarzenie, brak trwałych następstw), wykazanie jego zasadności byłoby niezwykle trudne.

Czy jeśli zwiedzając muzeum upadłam, mogę dochodzić roszczeń od muzeum?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy upadek był spowodowany stanem nawierzchni (np. nierówna, wystające płytki, wylana ciecz), czy też był niezależny od czynników zewnętrznych (zasłabnięcie). W przypadku, gdy upadek był spowodowany nieprawidłowościami po stronie właściciela budynku, istnieje podstawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W takiej sytuacji należy przygotować zebrane dowody (dokumentacja medyczna, karta pogotowia, o ile było na miejscu) oraz oświadczenia świadków.

Niekiedy w obiektach dostępny jest monitoring, warto zadbać o jego zabezpieczenie bezpośrednio po zdarzeniu. Pismo z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania powinno również, poza dowodami, wskazywać konkretną kwotę roszczeń, na podstawie zarówno dokumentacji medycznej, jak i rachunków, które wiązały się z koniecznością zakupu leków czy środków zaopatrzenia ortopedycznego.

Kupiłam bilet przez internet i nie mogę go teraz zwrócić, czy to legalne? Czy zwrot nie powinien być możliwy niezależnie od drogi kupna?

Pamiętajmy, że zgodnie z ogólną regułą wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem lub na odległość, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Zasada ta doznaje jednak wielu wyjątków, m.in. ustawy nie stosuje się do usług przewozu (bilet lotniczy), a prawo do odstąpienia nie obejmuje np. najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Wszystko zatem zależy od tego, z jakiej usługi korzystamy.

Należy także, przed zakupem biletu, zapoznać się z regulaminem sprzedaży. Zdarza się, że pomimo braku ustawowego prawa do odstąpienia, przewoźnik czy organizator umożliwia pewne modyfikacje w zakresie wymiany czy zwrotu.

Czy jeśli kupiłam bilet wstępu do miejsca, w którym po wejściu okazało się, że nie wszystko jest zgodnie z zapowiedziami (np. jedna sala jest nieczynna lub któryś z eksponatów jest w renowacji), to mogę ubiegać się o zwrot należności za bilet lub za jego część?

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności niezbędna jest analiza regulaminu. Jeżeli przewiduje on, że informacje o nieczynnych (wyłączonych ze zwiedzania) miejscach są na bieżąco aktualizowane i konsument miał możliwość zapoznać się z ograniczeniami w chwili zakupu biletu, trudno będzie wykazywać, że nie miał świadomości ich występowania. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli takich informacji wcześniej nie miał – w takim przypadku istnieje możliwość domagania się zwrotu części ceny. Konsument powinien złożyć reklamację, opisać dokładnie swoje żądanie oraz jego uzasadnienie.

Pamiętajmy, że o ile co do zasady jako konsumenci jesteśmy w relacji z przedsiębiorcą chronieni, także poprzez możliwość odstąpienia od umowy, należy mieć świadomość wyjątków, które ustawa przewiduje. Przed zawarciem umowy, zapoznajmy się z jej treścią, w tym z regulaminem, a jeżeli coś jest niejasne, dopytajmy o to drugą stronę.

Kupiłam bilet na zwiedzanie ogrodu, ale w dniu przyjazdu padało i wycieczka nie była przyjemna. Mogę otrzymać zwrot kosztów wejścia?

Niestety, najczęściej będzie to niemożliwe. Jeżeli zwiedzanie odbywa się na zewnątrz, właściciel obiektu nie może zapobiec wystąpieniu warunków atmosferycznych wpływających na komfort zwiedzania. Można jednak sprawdzić, czy w samym regulaminie nie przewidziano możliwości skorzystania z wizyty w innym terminie, jeżeli warunki atmosferyczne utrudniają lub uniemożliwiają zwiedzanie.

Wskazówki dla zwiedzających muzea

Na pytania odpowiada edukatorka i anglistka Justyna Cooper, właścicielka firmy Just English.

Z jakim wyprzedzeniem warto kupować bilety do placówek kulturalnych?

Przynajmniej 2-3 dni. W okresie letnim, gdy zainteresowanie biletami jest większe, nawet tydzień.

Czy mogę kupić bilet grupowy nie mając dzieci, ale idąc na wystawę z przyjaciółmi?

Tak. Bilet grupowy nie wymaga posiadania dzieci, a tylko określonej liczby osób.

Kiedy jest najlepszy okres na zwiedzanie?

Na pewno bardziej komfortowo zwiedza się poza sezonem letnim, jednak i w sezonie można zwiedzać komfortowo. Polecam poza weekendem i we wczesnych godzinach.

Ulubione muzea w Polsce?

Najbardziej ukochane to te, które zwiedzałam jeszcze z rodzicami, jako mała dziewczynka. Na pierwszym miejscu Muzeum Czartoryskich, które już w wieku 10 lat totalnie mnie oczarowało. Uwielbiam również Muzeum Zamkowe w Pszczynie, gdyż z tamtych okolic pochodziła moja rodzina, a mieszkająca w nim księżniczka Daisy pochodziła z brytyjskiej rodziny, jej brat George był ojczymem samego Winstona Churchilla. Niedawno zauroczył mnie również Dworek Jana Matejki w Krzeszowicach, a najbardziej fakt, że na koniec zwiedzania, pan przewodnik zagrał dla nas na akordeonie utwory z epoki Matejki.