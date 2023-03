Korczyński jest mym ulubionym przedstawicielem podejścia do historii najnowszej, które skupia się na ludzkiej perspektywie. W „Przeżyłem wojnę” opisał losy żołnierzy walczących na różnych frontach II wojny. W „Zapomnianych” sięgnął po – ostatnio modną – perspektywę ludową. Zrobił to wiarygodniej niż wielu innych adeptów tej sztuki. Na dodatek w sposób naturalny i niewymuszony.

Bohaterami „Zapomnianych” byli chłopi walczący w różnych formacjach polskiego wojska. Najnowsza książka Korczyńskiego jest jednak dużo mocniejsza. Autor podjął się w niej opisania losów kościuszkowców. Tych, którzy nie zdążyli do armii Andersa, ale za to dotarli do ojczyzny z dalekich zakamarków Związku Radzieckiego. A nawet dalej – bo wielu z nich doszło aż do Berlina. To oni zawieszali polskie flagi na ważnych obiektach w zdobywanej przez Armię Czerwoną stolicy hitlerowskich Niemiec.