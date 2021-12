Pełna treść Oświadczenia

Z początkiem grudnia br. Teatr WARSawy został pozbawiony siedziby. W budynku przy Rynku Nowego Miasta 5/7 zostanie przeprowadzony remont. Wierzymy w to, że po modernizacji, już historycznego obiektu z lat 50. XX wieku, będziemy mogli powrócić do miejsca, które od 2013 r. tworzyliśmy, tym samym inwestując w jego infrastrukturę i żywotność. Zamknięte w 2004 r. kino Wars ponownie odżyło pod wpływem energii Teatru WARSawy, który tchnął w to miejsce nowoczesnego i offowego ducha teatru.

Przed nami okres przejściowy, ale nie oznacza to naszego końca. Zostajemy na kulturalnej mapie Warszawy, licząc na wsparcie instytucji kultury – tak jak my dotychczas dawaliśmy dach teatrom, które u nas gościliśmy.

W związku z decyzją Rady m.st. Warszawy (maj 2020 r.) w końcu doszło do scalenia nieruchomości, która do tej pory należała do dwóch właścicieli: miasta i prywatnej firmy. Pod koniec listopada br. sfinalizowano transakcję między obiema stronami i budynek został własnością wyłącznie miasta. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyliśmy w całym procesie - wspieraliśmy oba podmioty oraz dążyliśmy do zrealizowania porozumienia. Patronowaliśmy tej zamianie, uczestnicząc w wielu spotkaniach i posiedzeniach w mieście. To duża satysfakcja, że w końcu sprawa własności budynku została uregulowana. Jednocześnie przez wiele lat walczyliśmy, by to miejsce było naszym domem – w boju o siedzibę organizowaliśmy koncerty, protesty oraz akcje performatywno-obronne.

Jesteśmy teraz teatrem, który nie ma siedziby, ale decyzja miasta jest krokiem naprzód, by w końcu przeprowadzić remont budynku przy Rynku Nowego Miasta, któremu należy się pełna modernizacja.

Dotychczasowa nasza siedziba z pewnością stanie się miejską przestrzenią teatralną. Pragniemy ze zwielokrotnioną siłą prezentować na nowej scenie repertuar Teatru WARSawy - wciąż z pewnością ambitny oraz otwarty na różne kierunki w sztuce.

Wspólnie z Biurem Kultury rozmawiamy o przyszłości budynku. Bierzemy za dobrą monetę obietnice miasta i wierzymy, że mamy spore szanse na to, by wrócić na Rynek Nowego Miasta. W związku z powyższym czekamy na remont, ale będziemy monitorować sytuację – to dla nas ważne, by widzom na bieżąco dawać znać o sytuacji obiektu i postępach modernizacji.

Będziemy z pewnością żywo zainteresowani losami budynku, gdyż jesteśmy instytucją, na której spoczywa teraz wielka odpowiedzialność i wyzwanie, by móc powrócić do miejsca, które ma swoją markę. Jesteśmy kojarzeni z tym miejscem i nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej – w końcu nasze hasło przewodnie to Rynek Nowego Myślenia.

Przed nami nowe premiery już w gościnnych miejscach – najbliższe to „Kobieta i życie” Maliny Prześlugi w reż. Jerzego Jana Połońskiego oraz „Judasz” na podstawie Amosa Oza w reż. Adama Sajnuka.