Ze względu na wysokość – 66 metrów, mieszczący się przy ówczesnym placu Napoleona 9, gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential, nazywano drapaczem chmur. Nic dziwnego ponieważ był najwyższym budynkiem w Polsce i jednym z najwyższych w Europie. Stanowił ważny punkt strategiczny w mieście. Gdy 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie żołnierze Armii Krajowej oczekiwali wybicia godziny 17, w bezpośredniej okolicy budynku stanowiska zajmował Batalion „Kiliński”. Coraz częstsze, dobiegające z ulic strzały oraz niespodziewane pojawienie się w okolicy ciężarówki z niemieckimi żandarmami skłoniły dowódcę batalionu, rtm. Henryka Roycewicza, „Leliwę” do rozpoczęcia walki jeszcze przed godziną „W”.

Na ulicy Świętokrzyskiej zaroiło się od młodych mężczyzn z biało-czerwonymi opaskami. Pomiędzy tupotem nóg, hukiem strzałów i jękiem rannych rozległa się komenda rtm. „Leliwy”: „Chłopcy, do drapacza!”. Atak z zaskoczenia pozwolił na opanowanie kolejnych kondygnacji wieżowca oraz ostrzeliwanie z nich okolicy.

Biorący udział w natarciu, ciężko chory na płuca pchor. Jerzy Frymus, „Garbaty” po oczyszczeniu gmachu podjął się akcji, która stała się symbolem rozpoczętej walki. Tak opisał te chwile Bronisław Lubicz-Nycz: „«Garbaty» przerwał już strzelanie. Zebrał siły do nowej akcji […]. Zbiega więc na parter i od łączniczek, które tam zastał, otrzymuje dużą flagę. Chowa ją na piersi. Dozorca domu wręcza mu trzymetrowy maszt. Do grupy powstańców, którzy właśnie nadbiegli, «Garbaty» woła: «Wieszamy flagę, kto ma broń – za mną!». […] Biegli co sił 16 pięter. […] Zziajani biegiem Powstańcy dotarli wreszcie na szczyt. […] Rozwinęła się biało-czerwona. Padły rozkazy «Garbaty»: «W dwuszeregu zbiórka. Na ramię broń! Prezentuj broń!». Salutujących flagę dobiegły z dołu okrzyki: Hurra! Hurra! I śpiew «Warszawianki»”.