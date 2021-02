Dodatkowy pożytek z „Czechów” dla polskiego odbiorcy to, rzecz jasna, sposobność naprostowania wielu stereotypów na temat Czech, choćby tego, osobliwie absurdalnego, że Czesi to „słowiańscy Niemcy” – w Czechach „kwestia niemiecka” jest równie trudna jak w Polsce, a może nawet trudniejsza, bo głębiej zakorzeniona w realnej historii. Ma to niekiedy ciekawe przełożenia na całkiem aktualne sprawy, choćby na obecną politykę epidemiczną – kiedy nie tak dawno Berlin zaoferował pomoc medyczną szczególnie dotkniętym epidemią powiatom na północnym zachodzie Czech, czeski minister zdrowia wydał stanowcze oświadczenie, że „nikt nie musi jeździć za granicę, bo Czesi potrafią zadbać sami o siebie”. Ta ostra reakcja staje się klarowniejsza, gdy się ma na uwadze, że mowa o obszarach zamieszkałych przed II wojną światową niemal wyłącznie przez Niemców Sudeckich – wielu z nich radośnie przywitało nazizm i hitlerowską aneksję Czech, po wojnie jednak państwo czechosłowackie zastosowało wobec nich odpowiedzialność zbiorową, wyrzucając, nie bez niewinnych ofiar, trzymilionową mniejszość niemiecką na zbity pysk z kraju.

„Biała Góra niewątpliwie należy do newralgicznych momentów czeskiej historii. Do dziś Czesi postrzegają ją jako jedną z największych klęsk narodowych i do dziś stawiane jest pytanie, dlaczego wszystko skończyło się tak, jak się skończyło – pisze Jokeš. – Znaleźć odpowiedź wcale nie jest łatwo. Zacznijmy choćby od tego, że dla niektórych Czechów – ówczesnych, ale znaleźliby się tacy i dzisiaj – Biała Góra to wcale nie katastrofa, tylko zwycięstwo prawej wiary nad protestancką herezją, prowadzącą naród do zguby. Ma to związek z faktem równie oczywistym, co często niedostrzeganym, że na Białej Górze Czesi walczyli po obu stronach. Katolicy po katolickiej, protestanci po protestanckiej? Nie do końca. Większość powstańców należała oczywiście do protestantów, ale nawet wśród najważniejszych przywódców, których później skazano na śmierć i stracono, był katolik Diviš Černín. (...) Obecność Czechów po obu stronach linii frontu przypomina o innym, czasami spotykanym stereotypie mówiącym, że chodziło o walkę Czechów z Niemcami, czyli czeskich protestantów przeciwko niemieckim katolikom. Jednak w rzeczywistości było pośród protestantów bardzo dużo Niemców”.