Za WMFF informację tę podał w środę na Twitterze Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

Jak wyjaśniono, premiera polsko-włoskiej koprodukcji przewidywana jest w listopadzie 2021 r.

"Współczesna interpretacja kultowego filmu zaliczanego do klasyki kina Na los szczęścia, Baltazarze Roberta Bressona z roku 1966. Napisany po mistrzowsku scenariusz (Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski) wyróżnia się oryginalną szkatułkową formą i alegorycznym ujęciem tematu" - napisano w komunikacie Komisji Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowych, powołanej przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Jak wyjaśniono na stronie WMFF, "historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza +filmu drogi+". "To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - dodano.

Podkreślono, że "w polsko–włoskiej obsadzie w jednej z ról (wystąpi - PAP) Sophia Loren!".

"Osoba reżysera Jerzego Skolimowskiego, utytułowanego w filmowym świecie, daje gwarancję sukcesu artystycznego i frekwencyjnego. Film pokazywany będzie nie tylko w Europie, w tym na festiwalach klasy A. Przyczyni się tym samym do promocji województwa warmińsko-mazurskiego na arenie światowej" - czytamy w komunikacie komisji konkursowej opublikowanym na stronie WMFF.

Na stronie PISF-u przypomniano, że polski reżyser "od dawna darzy dzieło francuskiego mistrza dużym sentymentem".

"Na razie nie wiadomo, w jakiej roli wystąpi Sophia Loren, zdobywczyni dwóch Oscarów – dla najlepszej aktorki za Matkę i córkę (1960) i honorowego Oscara w 1991 r." - czytamy na stronie PISF-u.

Film ma kosztować ok. 10,5 mln zł. Zaplanowano 48 dni zdjęciowych, z czego 10 na Warmii i Mazurach. Producentem filmu jest Skopia Film, a włoskim koproducentem ALIEN FILMS SRL.