Legenda warszawskiego rapu i współtwórca ZIP Składu

W czwartek, 6 listopada 2025 r., zmarł Rafał Poniedzielski, szerzej znany jako Pono. Muzyk miał 49 lat. Przyczyna śmierci warszawskiego rapera nie została na razie ujawniona.

Sokół żegna Pona. Poruszające słowa po śmierci rapera

"Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał na swoim profilu na Instagramie Wojtek Sokół, raper i przedsiębiorca.

Twórczość Pona – od TPWC po solowe projekty i działalność społeczną

Poniedzielski był jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie hip-hopowej. Działalność muzyczną rozpoczął w 1996 r. w duecie TPWC. Od 1997 roku współtworzył kolektyw ZIP Skład, a od 1999 roku z przerwami występował w zespole Zipera. Współpracował między innymi z Sokołem, Dj 600 V i Pele.

Fundacja Hej Przygodo – pomoc, którą Pono niósł dzieciom

Był nie tylko muzykiem, ale również producentem i społecznikiem. W 2006 roku założył wraz z windsurferką Zofią Klepacką, Fundację Hej Przygodo, której celem było wspieranie utalentowanych, lecz potrzebujących dzieci.