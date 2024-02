Na futbolu i polityce międzynarodowej zna się każdy. Im mniej się wie, tym lepiej. Bo po co zawracać sobie głowę faktami? Oczywiście, że kpię. Ale problem jest poważny. I właśnie dlatego potrzeba nam takich książek jak praca Kacpra Kity na temat Włoch i ich premier Georgii Meloni.

Szefowa partii Bracia Włosi weszła do wielkiej europejskiej gry z przytupem w 2022 r. Jej ugrupowanie wygrało przedterminowe wybory parlamentarne, zaś ona została szefową rządu. Działo się to w akompaniamencie jęków oraz zgrzytania zębami przez lewicowy i liberalny unijny establishment. Sama szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że Bruksela życzyłaby sobie w Rzymie innego przywództwa.

A media głównego nurtu w Niemczech czy we Francji wyciągnęły zestaw czarno-brunatnych farb, użytecznych do odmalowania portretu Meloni w dobrze znanych tonach strachu przed prawicowością, konserwatyzmem oraz populizmem. Sytuacja była pod wieloma względami dużo bardziej poważna niż w przypadku Węgier Orbána czy Polski Kaczyńskiego, także oskarżanych o autorytarne ciągoty. W tym przypadku były to nowe unijne kraje – łatwiejsze do spacyfikowania i izolacji. Tu szło o Włochy. Państwo należące do rdzenia integracji europejskiej i jedną z największych gospodarek świata.

Od wyborów w Italii minęło półtora roku. I emocje opadły. Gra jest jednak daleka od zakończenia. Po zmianie rządu w Polsce i złamaniu Węgier Włochy Meloni pozostały na placu boju jako największy z krajów otwarcie kontestujących monopol liberalnego establishmentu na rządzenie Europą. Już za chwilę zaś wybory do europarlamentu – wybory, w których ugrupowanie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do którego należą Bracia Włosi – może zachwiać obecnym układem sił na unijnej scenie.

Meloni będzie grała w tym wszystkim rolę kluczową. Dlatego lepiej poznać tę wciąż młodą (47 lat) polityczkę. Skąd się wzięła, czego chce i jak myśli? Dlaczego tak wielu Włochów uważa ją za „swoją”? I dlaczego to akurat „Władca Pierścieni” Tolkiena jest jej ulubioną książką? O tym wszystkim pisze publicysta Kacper Kita. Jeden z bardziej błyskotliwych przedstawicieli młodszego pokolenia polskiego komentariatu. Zwróćcie uwagę i na niego, i na Meloni. Warto. ©Ⓟ