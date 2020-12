Wolff nazywa Europę Wschodnią „wynalazkiem”, bo nie chodzi w tym wypadku o odkrycie, że coś istnieje na rubieżach cywilizacji („cywilizacja” to też XVIII-wieczny koncept), lecz o znalezienie nowego sposobu spożytkowania tego czegoś. Sporą część książki Wolffa wypełniają analizy relacji z podróży na Wschód – podróżowali księża, dyplomaci i ich żony, filozofowie i nauczyciele, poszukiwacze przygód, podróżowali nawet śmiałkowie, którzy nie ruszyli się z własnego pokoju na francuskiej czy angielskiej prowincji (na pewnym etapie tworzenia się kulturowego wizerunku Wschodu, w drugiej połowie XVIII stulecia, był on już tak powszechnie znany i usystematyzowany, że dało się bez trudu odbyć taką wędrówkę we własnej głowie). Podróże te – czy to rzeczywiste, czy to wyimaginowane – mają wiele punktów wspólnych, skrupulatnie wyodrębnionych przez Wolffa. To m.in. dwuznaczna fascynacja Rosją Piotra I i Katarzyny II rozumianą jako eksperyment społeczny, polegający na odgórnym, absolutystycznym wydźwignięciu ludu ze stanu pierwotnej dzikości (albo dzieciństwa – chłopi rosyjscy to „brodate dzieci”) ku oświeceniu; Rosja zarazem przyciąga racjonalne umysły i budzi obrzydzenie, staje się w oczach Zachodu przestrzenią uzasadnionego, prawomocnego okrucieństwa, bo przecież, co konstatują liczni goście z Francji, na dzikusach da się wymusić posłuszeństwo tylko knutem. Przybyszy intryguje niewolnicze przywiązanie chłopów do ziemi i właściciela, zadziwia ich bezmiar nieuporządkowanej przestrzeni, nędza miast i wiosek, ciemnota, brud, brak dróg, a jednocześnie wyszukana, sztuczna dworskość Petersburga. Starej, grecko-prawosławnej kultury Rusi nie zauważają – bo widzą tylko to, co chcą zobaczyć. Niektórzy – jak Casanova – poszerzają granice osobistej wolności cudzym kosztem, nabywając w Rosji za gotówkę niewolnice seksualne: to, czym gardzimy jako ludzie cywilizowani, bywa nader pociągające, gdy nagle jest dozwolone. Inni z zadowoleniem stwierdzają, że dopiero na tle Wschodu widać, jakie szczęście, dobrobyt i harmonia przypadły w udziale Zachodowi.