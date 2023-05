Największa w Europie i druga na świecie wystawa rzeźb i prac cenionego artysty brytyjskiego Tony'ego Cragga od piątku jest dostępna w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Zostały tam zaprezentowane 53 rzeźby — w większości wielkoformatowe - oraz 125 grafik, rysunków i akwarel.

Wernisaż wystawy "Tony Cragg. Rzeźby i prace na papierze" odbył się 26 maja, a ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 10 września.

"Ekspozycja toruńska gromadzi 53 w większości wielkoformatowe rzeźby, zrealizowane w różnych technikach i pochodzące ze wszystkich okresów twórczości artysty – od lat 70. do najnowszych, oraz 125 rysunków, grafik i akwarel. Wystawa powstała przy ścisłej współpracy z artystą i Studio Cragg w Wuppertalu, jej kuratorem jest Krzysztof Stanisławski" - podaje Centrum Sztuki Współczesnej.

Prace cenionego na całym świecie artysty rozmieszczone będą w Sali Kolumnowej oraz innych salach na pierwszym piętrze i parterze budynku CSW, a także w Parku Rzeźby Współczesnej obok gmachu tej instytucji.

Wystawa odbędzie się pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego. Będzie jej towarzyszył przegląd filmów o twórczości artysty, a także program edukacyjny i warsztatowy. Wydany zostanie także obszerny katalog-monografia Tony’ego Cragga, gromadzący teksty autorów polskich, brytyjskich i niemieckich.

Cragg to brytyjski rzeźbiarz urodzony w 1949 roku. Od lat 70. mieszka i tworzy w niemieckim Wuppertalu.

"Jest jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy naszych czasów, wystawiającym swoje prace od lat 70. do dzisiaj w najważniejszych muzeach i galeriach na świecie" - wskazuje CSW.

Artysta debiutował wystawą indywidualną w Lisson Gallery w Londynie w 1979 roku.

"Rozpoczynał karierę jako twórca konceptualny, wykorzystujący fotografię i grający własnym ciałem, by rozpocząć eksperymenty z instalacjami, w których wykorzystywał różne materiały znalezione często na ulicy czy w śmietniku. Tworzył przy ich wykorzystaniu rzeźby brikolażowe, prezentowane na ścianach i podłogach galeryjnych. Był jednym z głównych artystów nurtu Nowej Rzeźby Brytyjskiej, obok Billa Woodrowa, Richarda Deacona czy Anisha Kapoora. Młodzi Brytyjczycy odmienili raz na zawsze oblicze nowoczesnej rzeźby, ale najpełniej z tej grupy rozwinęli i z powodzeniem rozwijają swoją indywidualną karierę właśnie Cragg oraz Kapoor" - czytamy na stronie internetowej toruńskiego CSW.

Cragg w 2016 roku otrzymał od królowej Elżbiety tytuł szlachecki. Wystawiał m.in. w Lisson Gallery (regularnie na przestrzeni lat 1979–2023), Huston Contemporary Art Museum (1991), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia w Madrycie (1995), Centre Georges Pompidou w Paryżu (1996), Whitechapel Gallery w Londynie (1997), Lenbachhaus w Monachium (1998), Tate Gallery w Liverpoolu (2000), The Central House of Artists w Moskwie (2005), w paryskim Luwrze (2011), Ernst-Barlach-Haus w Hamburgu (2012), Madison Square Park w Nowym Jorku, Benaki Museum w Atenach (2015). W Polsce Cragg swoje prace prezentował w Galerii Foksal w 1978, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2016) i Muzeum Współczesnym we Wrocławiu (2017).

Jak dowiedziała się PAP, jego toruńska ekspozycja jest największą w Europie i drugą co do wielkości na świecie — po Chinach. (PAP)

