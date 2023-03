Podczas środowego seminarium, które odbywa się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, wicepremier zwrócił uwagę, że "państwo polskie przeznacza ogromne środki na upamiętnienie tragedii Holokaustu oraz na dbałość o dziedzictwo Żydów polskich". "Tak, by można było przenieść tę pamięć dla przyszłych pokoleń. Niezwykle istotna jest tu współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, ale też lokalnymi aktywistami. Należy jednak podkreślić, że to po stronie rządu są nie tylko instrumenty finansowe, ale również prawne i legislacyjne wspierające te działania. I my te instrumenty wykorzystujemy" - stwierdził.

Jak przypomniał, "ponad 150 mln euro wyniosła łączna suma dotacji polskiego ministerstwa kultury w latach 2016-22 dla instytucji prowadzonych bądź współprowadzonych przez resort, których działalność obejmuje dbanie o pamięć, kulturę i dziedzictwo narodu żydowskiego na ziemiach polskich, a także upamiętnianie Zagłady Żydów przez Niemców na ziemiach polskich". "W samym tylko 2022 r. moje ministerstwo przeznaczyło ponad 25 mln euro na instytucje kultury i muzea wykonujące zadania związane z dbałością o pamięć, kulturę i dziedzictwo narodu żydowskiego na terenach Polski" - wskazał prof. Gliński.

Dodał, że "w porównaniu z rokiem 2016, w roku 2022 przeznaczono na muzea dwukrotnie więcej środków, zaś w roku 2023 planowany jest kolejny wzrost - do 36 mln euro". "Pamiętamy o przeszłości i, czerpiąc z historycznych doświadczeń, chcemy budować lepszą przyszłość. Czcimy bohaterów powstania w warszawskim getcie. Oddajemy hołd niewinnym ofiarom niemieckiej machiny śmierci. Cześć ich pamięci" - podsumował minister kultury. (PAP)

