Bo ta książka ma w sobie siłę oraz ponadczasową aktualność. Polega ona na trafnym opisie problemu z demokracją, jaki charakteryzuje nasze czasy. Kurlantzick pokazuje na wielu przykładach, jak bardzo „demokracja” stała się narzędziem do zdobywania (a jeszcze bardziej utrzymywania) władzy oraz wpływów. Głównie przez szeroko rozumianą klasę średnią. Tak długo, jak ta klasa czuje, że ma kontrolę nad polityczną sytuacją, tak długo z demokracją jest jej zdaniem wszystko w porządku. No, może tu i ówdzie są pewne niedociągnięcia, ale generalnie jest OK. Problem zaczyna się, gdy ktoś - najczęściej populista - zaczyna pozycję klasy średniej podważać. Robiąc to pod jak najbardziej demokratycznym hasłami - jak np. ekonomiczna emancypacja najsłabszych czy ograniczenie przywilejów elit. Wtedy demokracja jest zagrożona.