Zmarła Diane Keaton – szczegóły oświadczenia rodziny

Diane Keaton, legenda amerykańskiego kina, zmarła 11 października 2025 r. Miała 79 lat. Nigdy nie wyszła za mąż. Osierociła dwoje adoptowanych dzieci córkę Dexter i syna Duke’a. Do tej pory nie podawano oficjalnej przyczyny śmierci aktorki. Wiadomo było, że w przeszłości zmagała się z rakiem podstawnokomórkowym i bulimią.

Na co zmarła Diane Keaton, legenda amerykańskiego kina?

Do plotek na temat przyczyny śmierci ikony Hollywood odnieśli się jej bliscy. Przekazali w oświadczeniu dla magazynu People, że aktorka zmarła na bakteryjne zapalenie płuc, z którym zmagała się przed ostatnie dni życia. Jak donoszą media, w akcie zgonu nie wskazano innych istotnych schorzeń współistniejących. Z kolei przyjaciel zdobywczyni Oscara potwierdził, że jej stan pogorszył się nagle. Z dokumentu wynika również, że aktorka zostanie skremowana.

Role aktorki, za które pokochali ją widzowie i które przeszły do historii

Widzowie mogą ją kojarzyć z takich kultowych filmów, jak Annie Hall, Ojciec chrzestny, Czerwoni, Pokój Marvina, Zmowa pierwszych żon czy Lepiej późno niż wcale. Za pierwszy z nich otrzymała w 1977 r. Oscara. Diane Keaton ma także na swoim koncie dwa Złote Globy i nagrodę BAFTA.