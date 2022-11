Uroczystość podpisania umowy odbyła się w piątek w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Podpisujemy dzisiaj akt notarialny o niebagatelnym znaczeniu, przekazujemy teren dzisiejszej inwestycji - Muzeum Historii Polski. Muzeum, które jest już dzisiaj na końcowym etapie inwestycyjnym, natomiast dopięciem tej całej inwestycji jest uczynienie samego Muzeum właścicielem terenu" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak mówił, jest to 4,5 ha. w centrum miasta o wartości blisko 100 mln zł.

Zaznaczył, że podjęto decyzję o przekazaniu tego tereniu "nieodpłatnie". "Wiemy, jaką rolę będzie pełniło to Muzeum" - zaznaczył.

"Z naszej strony, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, mogliśmy uporządkować sytuację prawną, doprowadzić do tego, że teren, który dzisiaj jest w dyspozycji Muzeum, na którym trwa ta inwestycja, stanie się własnością Muzeum, będzie podlegał pod Ministerstwo Kultury, jako nadzorującego Muzeum" - wyjaśnił Buda.

Dyrektor generalny MKiDN Jarosław Czuba powiedział, że Muzeum czekało na tę chwilę 16 lat. "Po to, żeby móc już w pełni formalnie zaistnieć w tym miejscu, by móc prowadzić ten proces już na własny rachunek i w pełni odpowiadać za tę nieruchomość. Nie jest tak, że do tej pory Muzeum inwestowało bez podstaw prawnych, natomiast rzeczywiście ten tytuł od dzisiaj jest w pełni zasłużony i daje szansę na to, żeby Muzeum mogło realizować swoje plany w sposób jednoznaczny i z perspektywą następnych lat" - wskazał Czuba.

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski mówił, że bardzo cieszy się z tego, że MHP jest już właścicielem działki, na której powstaje muzeum.

Zwrócił uwagę, że oprócz wymiaru formalnego podpisania aktu notarialnego ma też wymiar symboliczny.

"Po raz pierwszy teren Cytadeli Warszawskiej przechodzi na własność instytucji cywilnej. Cytadela była dotąd obiektem wojskowym, a my w tej chwili stajemy się właścicielem, jako instytucja cywilna i jest to też takie symboliczne otwarcie Cytadeli dla miasta Warszawy, dla zwiedzających, którzy już w przyszłym roku będą przychodzili do naszego Muzeum i będą mogli korzystać z tego obiektu i działki" - powiedział Kostro.

Prace przy budowie stałej siedziby Muzeum Historii Polski są zaawansowane. Ukończona jest już wschodnia elewacja budynku, trwają prace nad elewacją od strony północnej i południowej. Roboty wykończeniowe realizowane są również wewnątrz gmachu, natomiast na dachu wykonywane są nasadzenia roślin. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ pat/