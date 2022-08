Kadencja obojga dyrektorów teatrów będzie trwała od 1 września br. do 31 sierpnia 2027 roku.

Reklama

Monika Strzępka - reżyserka teatralna, studiowała na Wydziale Reżyserii Dramatu w Akademii Teatralnej w Warszawie. Debiutowała w 2004 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie wystawiła tekst Anny Bednarskiej "Z twarzą przy ścianie". Później wystawiła m.in. "Prezydentki" Wernera Schwaba (Scena Polska w czeskim Cieszynie) i "Dziady ekshumację" Pawła Demirskiego wg "Dziadów" Adama Mickiewicza (Teatr Polski we Wrocławiu). Wspólnie z Demirskim przygotowała m.in. „Niech żyje wojna!!!” (Teatr Dramatyczny we Wrocławiu), „W imię Jakuba S.” (Teatr Dramatyczny w Warszawie), "Courtney Love" (Teatr Polski we Wrocławiu), "Bitwa warszawska 1920" (Narodowy Teatr Stary w Krakowie), "nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu!" (Stary Teatr w Krakowie). Strzępka i Demirski zrealizowali także wspólnie głośny serial telewizyjny "Artyści".

Z kolei Roman Osadnik jest menedżerem kultury. Jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania projektami. Od lat pracuje w instytucjach kultury na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, m.in. w Operze Śląskiej w Bytomiu, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. W latach 2005-11 był dyrektorem Teatru Polonia w Warszawie, od 2011 r. kieruje Teatrem Studio. Pod jego kierownictwem zrealizowanych zostało ponad 70 nowych produkcji teatralnych oraz wiele specjalnych wydarzeń artystycznych wpisujących się na stałe w kulturalny krajobraz stolicy, m.in. projekt Plac Defilad".(PAP)

Reklama

Autorki: Anna Kruszyńska, Marta Stańczyk