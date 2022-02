Reklama

Szef resortu kultury podczas środowej wizyty w Łodzi odwiedził kamienicę przy ul. Wschodniej, w której jesienią 1899 r. mieszkał marszałek Piłsudski. W lokalu nr 4 na pierwszym piętrze mieściła się tajna drukarnia "Robotnika", organu PPS, prowadzona przez Piłsudskiego.

"Jesteśmy w miejscu bardzo ważnym. Miejscu, w którym mieszkał Józef Piłsudski, mieściła się tu też tajna drukarnia, tu marszałek został aresztowany. Przed wojną znajdowało się tu muzeum pamiątek po Józefie Piłsudskim i to muzeum będzie tutaj znowu" – ogłosił Gliński.

Wyjaśnił, że będzie to filia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Powstanie ona m.in. z inicjatywy właścicieli budynku, którzy przed jego generalnym remontem zwrócili się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pytaniem, czy resort chce wznowić po latach w tym miejscu działalność muzeum.

"W dawnym mieszkaniu Józefa Piłsudskiego zorganizujemy filię łódzką Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W marcu zostanie podpisany akt notarialny o kupnie kilku lokali i odbudujemy mieszkanie Piłsudskiego z oddzielnym wejściem. Chcemy by to miejsce przypominało o Piłsudskim i naszym dziedzictwie historycznym" – zaznaczył minister kultury.

Marszałek do Łodzi przybył jesienią 1899 r. Zamieszkał w domu przy ul. Wschodniej 19. Został aresztowany w nocy z 21 na 22 lutego 1900 r. i z mieszkania, gdzie mieściła się także drukarnia "Robotnika" przewieziono go do więzienia na ul. Długiej (dzisiaj Gdańskiej).

Na budynku znajduje się pamiątkowa tablica, na której można przeczytać, że "Józef Piłsudski mieszkał w tym domu w 1899 r. Tu redagował i drukował organ PPS +Robotnik+". (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak