W poniedziałek na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Warszawie zaprezentowano po raz pierwszy publicznie część prac Marca Chagalla zakupionych do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Zbiór składa się z czternastu kolorowych prac Marca Chagalla, pochodzących z ostatniego okresu jego twórczości. Wśród nich są grafiki odwołujące się do tematyki biblijnej.

Wicepremier Gliński podkreślił, że zakupione dzieła to część działań na rzecz wzbogacenia zbiorów polskich muzeów. Szef MKiDN podkreślił, że zbiory muzeów muszą być wzbogacane również o zakupy na aukcjach sztuki. „Staramy się w zrównoważony sposób dbać o muzea w całej Polsce” – podkreślił Gliński.

Dyrektor Muzeum Narodowego Łukasz Gaweł mówił, że do muzeum trafiły prace z późnego okresu twórczości artysty, z lat 60. i późniejszych. Dodał, że w tym okresie Chagall był bogaty, co widać również w materiałach, jakich używał do rysowania i papieru, na jakim tworzył. "Stan, w jakim rodzina Chagalla przekazała obrazy na aukcję w Szwajcarii jest fantastyczny" - ocenił.

Kurator gabinetu grafiki i rysunków współczesnych Anna Manicka powiedziała PAP, że prace te zostały zakupione w jednym ze szwajcarskich domów aukcyjnych, częściowo na aukcji, a częściowo zakupione poza nią. "O niektóre z prac musieliśmy bardzo walczyć, zmieniając cenę wywoławczą" - mówiła. Jej zdaniem "jest to jeden z najznakomitszych zakupów, jakich muzeum dokonało w ostatnich latach".

14 dzieł Chagalla będzie można zobaczyć w muzeum wiosną. "Ich tematyka różni się, nie jest to jedna seria" - mówiła Manicka. Jak tłumaczyła, niektóre z prac są poświęcone tematyce żydowskiej, bo Chagall był Żydem z Witebska. "Chagall tworzył też prace niekanoniczne; namalował np. +Ukrzyżowanie+, chociaż nie jest to tematyka żydowska". Na obrazie widzimy stojącego pod krzyżem Mojżesza z tablicami z przykazaniami, a Matka Boska wznosi się w powietrze, aby ucałować wiszącego na Krzyżu syna.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć też "bardzo zdumiewające przedstawienie przejścia przez Morze Czerwone oraz obraz Żydów tańczących wokół złotego cielca, zdradzając prawdziwego Boga" - opowiadała kurator. W jej ocenie te prace powstały po najbardziej tragicznych wydarzeniach w życiu Chagalla. Bo, chociaż jej zdaniem, wiódł on szczęśliwe życie, to miał też traumatyczne przeżycia, jak ucieczka do Stanów podczas II wojny światowej i ucieczka z rewolucyjnej Rosji.

Inne obrazy przedstawiają typowe dla Chagalla motywy zatok, latających zwierząt, zakochanych, bukietów kwiatów.

W zakupionej kolekcji znajdują się takie dzieła jak "Wokół Księgi Wyjścia", "Moje życie", "Król Dawid z harfą", "Hołd", "Zatoka aniołów", "Scena fantastyczna na różowo-zielonym tle", "Kobieta z czerwonym słońcem", "Różowe święto zakochanych".

Nowo nabyte prace powstały w okresie rozkwitu technik rysunkowych i graficznych w zachodniej Europie w latach 60. i 70. XX wieku. Chagall łączy ze sobą gwasz i temperę, kredkę, ołówek i kolorowy tusz, a nawet pastel. Do tej pory w zbiorach MNW znajdowały się dwie prace Chagalla - ilustracje do autobiografii "Mein Leben" i do "Martwych dusz Gogola".

Marc Chagall urodził się w 1887 roku w Łoźnie koło Witebska w rosyjskiej rodzinie chasydów. Był czołowym przedstawicielem kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Pierwsze znaczące dzieło stworzył w 1908 roku; był to obraz inspirowany sztuką ludową pt „Śmierć”. W swoich późniejszych pracach wielokrotnie odwoływał się do wspomnień z dzieciństwa i młodości spędzonych na kresach dawnej Rzeczypospolitej.

W 1910 r., Chagall wyjechał do Paryża, gdzie związał się ze środowiskiem awangardowych artystów skupionych w dzielnicy Montparnasse. W 1914 roku Chagall wystawił swoje prace w galerii Der Sturm w Berlinie. W tym samym roku wrócił do Rosji, gdzie przebywał do roku 1922.

W latach dwudziestych XX wieku wyjechał do Berlina, a potem do Francji, gdzie zamieszkał na stałe. W 1941 roku wyjechał do USA, gdzie mieszkał przez okres wojenny.

Po powrocie do Francji zmienił nieco styl swoich obrazów – odszedł od geometrycznej formy, wykonywał też więcej prac monumentalnych jak witraże czy malowidła ścienne. Ponadto tworzył scenografię i kostiumy, zajmował się rzeźbą, ceramiką, litografią. Marc Chagall zmarł w 1985 w Saint-Paul-de-Vence we Francji.

Autor: Olga Łozińska, Michał Szukała