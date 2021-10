Miłośnicy jazzu będą mogli usłyszeć m.in. zespół Laboratorium, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Krzesimira Dębskiego, Henryka Miśkiewicza, Adama Czerwińskiego, Marka Napiórkowskiego i Agę Zaryan.

Festiwalowe koncerty będą się odbywać w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, w Nowohuckim Centrum Kultury i w Teatrze im. J. Słowackiego, a po nich w krakowskich klubach, m.in. w Alchemii i Piwnicy pod Baranami, zaplanowano jam sessions.

W ostatnim dniu festiwalu - podczas gali muzyki jazzowej – wręczone zostaną Złote Gwiazdy Helikonu – wyróżnienia dla jazzmanów i osób działających na rzecz popularyzacji muzyki jazzowej.

"Wiedząc, że w tym roku będą nam towarzyszyć jeszcze ograniczenia związane z pandemią, postanowiliśmy zaprosić na Zaduszki artystów z Polski. Tak jak brzmi tytuł pierwszego koncertu jest to powrót do korzeni. Podczas festiwalu usłyszymy jubileuszowy koncert zespołu Laboratorium. Zależało nam na podkreśleniu roli Marka Stryszowskiego, który przez lat był kustoszem tego festiwalu. Ale zaprosiliśmy też Marcina Maseckiego, który tym razem wystąpi z Capellą Cracoviensis" - mówił PAP Ireneusz Raś, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 66. Krakowskich Zaduszek Jazzowych.

Podkreślił, że Zaduszki odbywają się pod hasłem "Jazz dla wszystkich". "Chcemy pokazać zakorzenienie w tradycji, a jednocześnie nie ścigając się z nikim, nadawać ton wydarzeniom artystycznym w Europie" - podkreślił Raś. Dodał, że prezentując jazz w różnych odsłonach organizatorzy festiwalu chcą się otworzyć na nowych odbiorców. "I odbudować rangę tego festiwalu należną mu ze względu na jego historię oraz wytyczyć nowe drogi na przyszłość" – mówił Raś.

W pierwszym dniu festiwalu w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbędzie się prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Na zawsze Melomani" w reżyserii Rafała Mierzejewskiego. Opowiada on o narodzinach jazzu w Polsce i powstaniu zespołu Melomani (1948-1960). Na koncercie "Ogrody Jazzu Tradycyjnego - Back to the Roots" wystąpią zespoły: Jazz Band Ball Orchestra, Boba Jazz Band i Old Metropolitan Band.

Czwartkowy koncert w Nowohuckim Centrum Kultury będzie okazją, by zobaczyć i usłyszeć zespół Laboratorium. Oprócz jego członków na scenie pojawią się goście: Rasm Al-Mashan, Adam Bałdych, Bernard Maseli i Sławomir Berny.

W piątek w Teatrze Słowackiego Trio Jazzowe Marcina Maseckiego wystąpi wspólnie z Cappellą Cracoviensis. Uczestnicy sobotniej "Krakowskiej Gali Jazzu" organizowanej w Teatrze Słowackiego w hołdzie dla Jarosława Śmietany otrzymają przygotowaną specjalnie na tę okazję płytę zespołu The Generations zatytułowaną "Caravan’a". Artyści tego dnia zadebiutują na scenie. Na koncercie tym wystąpi także córka Jarosława Śmietany - Alicja, skrzypaczka grająca na co dzień w London Philharmonic Orchestra. Na scenie pojawi się cała plejada gwiazd: Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz, Adam Czerwiński, Antoni Dębski, Marek Napiórkowski a także Piotr Schmidt, Piotr Baron, Aga Derlak, Bzyk i Guzik z WU-HAE oraz Aga Zaryan.

Krakowskie Zaduszki Jazzowe są najstarszym festiwalem jazzowym w Europie i drugim na świecie po Newport Jazz Festiwal na Rhode Island w USA. Pierwsza ich edycja odbyła się w 1954 roku.

Organizatorami tegorocznych Krakowskich Zaduszek Jazzowych są: nowohucka fundacja Sztuka Przyszłości we współpracy ze Stowarzyszeniem Leśny Partyzant oraz Izbą Przemysłowo-Handlową i Teatrem im. Juliusza Słowackiego.