W tym roku do Warszawy fundacja zaprosiła dwóch artystów, Kidghe i Tankpetrol, którzy stworzą murale przy ulicy Małej i Kowieńskiej. Tanpetrol, Polak przez lata mieszkający w Manchesterze, który kilka tygodni temu powrócił do Polski, rozpoczął już pracę. Artysta, który w mniejszych formatach wykorzystuje technikę szablonu, tutaj – na dużej ścianie – maluje z ręki. W jego pracach dominują portery kobiet. – Kobiety i świat ich emocji są dla mnie inspirujące – mówi Tankpetrol, który nieraz z fotograficzną precyzją oddaje czające się na twarzach płci pięknej– strach, złość, rozpacz, tęsknotę, figlarną radość. Pracę przy Kowieńskiej 23 będzie można oglądać już od 11 października.

Drugim artystą, który w październiku pozostawi swoje dzieło na warszawskiej Pradze jest Kidghe. Przed dekadą został on uznany za jednego z najwybitniejszych wschodzących artystów w Meksyku i od tego czasu artysta dowodzi, że pokładane w nim nadzieje, nie były płonne. W pracach wykorzystuje także umiejętności zdobyte podczas studiów na wydziale architektury na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku – dlatego można śmiało klasyfikować go jako geometrystę. Inspiruje go forma, często wchodzi w dialog z zastaną architekturą, w której tworzy prace.

Wydarzeniem Street Art Doping 2021 będzie także nowe wydanie Warszawskiej Mapy Sztuki w Przestrzeni Publicznej.

- Po sukcesie mapy z 2016 roku, która była pierwszą próbą podsumowania tematu sztuki w przestrzeni publicznej Warszawy, postanowiliśmy znów spojrzeć na miasto i sprawdzić, co się w tej sferze zmieniło. Sztuka w przestrzeni publicznej, chociaż dana nam jest wszystkim, to nie na zawsze, często niespodziewanie znika wraz z budynkiem, remontem kamienicy, rozwojem miasta – mówi Przemek Dziubłowski z Fundacji Do Dzieła!

Warszawska Mapa Sztuki w Przestrzeni Publicznej umożliwi odkrywanie metropolii murali, vlepek, instalacji, interwencji, rzeźb i innych działań. Na mapie ujęto ponad 150 obiektów.

"Praca nad mapą po warszawskiej sztuce była dla mnie osobistym przypomnieniem, jak wzbogacające są powolne obchody miasta, wyłapywanie nieoczywistości i natrafianie na twórcze gesty i interwencje. Byłoby wspaniale, gdyby to klasycznie analogowe narzędzie właśnie do tego ośmieliło" – mówi Ola Litorowicz z Fundacji Puszka, która odpowiada za redakcję mapy.

Z kolei jej oprawę graficzną zajął się Henryk Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki.

Premiera mapy odbędzie się w Centrum Praskim Koneser, 23 października o godz. 18.00.