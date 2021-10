Co zrobisz, gdy Twoje jedyne źródło utrzymania zostaje zlikwidowane przez skorumpowanego ministra? Oczywiście porwiesz jego syna, by wymusić zmianę decyzji. Niestety, jesteś kompletnym amatorem i nie masz pojęcia co zrobić, gdy sprawy nie idą po Twojej myśli. Na dodatek szwagier nie pomaga, a syn ministra jest w konflikcie z ojcem. Na szczęście jest kobieta. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.

Przezabawna komedia kryminalna z zaskakującymi zwrotami akcji w gwiazdorskiej obsadzie (m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Grabowski, Antoni Pawlicki), w reżyserii Artura Barcisia z nim samym w roli ministra.

autor: Fran Nortes

reżyseria: Artur Barciś

scenografia: Wojtek Stefaniak

kostiumy: Sylwester Krupiński

tłumacz: Rubi Birden

produkcja: Wydział Produkcji Artystycznych Karol Bytner