Służby prasowe muzeum zakomunikowały, że austriaccy przywódcy zwiedzą były niemiecki obóz Auschwitz. Przejdą wczesnym popołudniem przez bramę z napisem "Arbeit macht frei", a następnie uczczą pamięć ofiar przed Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11. Zwiedzą wystawę w bloku 17 na terenie dawnego Auschwitz I.

Później odbędzie się ceremonia w audytorium Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, która potrwa ok. 90 minut.

Ramowy plan wizyty przewiduje także wizytę na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Stała ekspozycja narodowa Austrii, zatytułowana „Tak daleko, tak blisko. Austria a Auschwitz”, powstała w bloku 17 na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Zastąpiła poprzednią, stworzoną jeszcze w latach 70. XX w., zamkniętą w październiku 2013 r. Instalację nowej ekspozycji poprzedziła konserwacja bloku 17.

Nowa wystawa oprócz przybliżenia losów austriackich ofiar i udziału Austriaków w więźniarskim ruchu oporu, zwraca uwagę także na zaangażowanie Austriaków, jako sprawców i pomocników popełnianych zbrodni.

Stałe ekspozycje poszczególnych państw, upamiętniające ofiary obozu, powstawały z inicjatywy środowisk byłych więźniów w blokach byłego obozu Auschwitz I. Pierwszą, czechosłowacką, otwarto w 1960 r. Obecnie jest ich kilkanaście. Większość z nich została w ostatnich dekadach zmodernizowana.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.