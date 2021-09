W tych okolicznościach w 1945 r. do Londynu dotarł mjr Emil Markiewicz. Do stolicy Wielkiej Brytanii nie przywiózł niczego poza historią. Jej uratowanie od zapomnienia stało się jego obsesją i zarazem celem życia. Przyzwyczaił się już do przeszkód, jakie los piętrzył na jego drodze, toteż nie zdziwił się, że również w Wielkiej Brytanii właściwie od samego początku natknął się na trudności. Wszystko to nie miało dla niego jednak znaczenia. Czuł się heroldem prawdy. Nie potrafił zapomnieć zwłaszcza młodego ppor. Jana Bołbotta. W 1939 r. był jego bezpośrednim przełożonym i do końca okłamywał młodego oficera osaczonego w bunkrze przez sowieckie czołgi i piechotę. Mamił go nadzieją, że pomoc nadejdzie lada moment. Podporucznik i jego ludzie zginęli.

Jego studia w Wilnie przerwały problemy rodzinne. Najpierw matka straciła pracę, potem zmarł ojciec. Potrzebne były pieniądze , młody człowiek podjął więc zatrudnienie w urzędzie skarbowym. Tam w 1934 r. zastało go powołanie do odbycia służby wojskowej w 6 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. W gimnazjum i na uniwersytecie niczym szczególnym się nie wyróżniał, ale jego walory jako żołnierza przełożeni zauważyli natychmiast i ocenili wysoko. „Inteligentny, charakter zrównoważony, bardzo dobrze wyszkolony, zdyscyplinowany i lojalny, pracowity i dokładny. Wywiera dodatni wpływ na otoczenie. Usposobienia pogodnego, towarzysko obyty i koleżeński. Fizycznie wytrzymały. Prezencja zewnętrzna bardzo dobra” – napisano w jego charakterystyce. Na ćwiczeniach rezerwistów, w których uczestniczył często i chętnie, był więcej niż mile widziany. W 1936 r. mianowano go sierżantem, a rok później awansowano do stopnia podporucznika rezerwy.

Wiedział o tym jednak kpt. Markiewicz, który pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym ze swym podkomendnym i do samego końca liczył na cud. Podczas szturmu 19 września wróg poniósł poważne straty, ale ppor. Bołbott nie miał złudzeń. W spisanej po latach przez Markiewicza relacji znalazł się dramatyczny opis: „czuje, że nieprzyjaciel «obkłada» jego obiekty materiałem łatwopalnym, nie zważając na ponoszone przy tym straty. Obliczył, że na jego bezpośrednim przedpolu – w granicach jego widoczności – leży ponad 100 zabitych (wrogów – red.). Pomimo to uważa, że sytuacja jego jest gorzej niż krytyczna – ma też poczucie, że do wieczora nie doczeka. Zapewnia mnie jednakże, że bez względu na to, co by się miało stać, będzie wykonywał powierzone mu zadanie. Najwięcej szkód wyrządzają czołgi. Zmieniają one kolejno swoje stanowiska, podchodzą na najbliższe odległości i prowadzą ogień z działek przeciwpancernych wprost w szczeliny. Oślepiają przez to obsługę, a najczęściej powodują niepowetowane straty. Wszyscy najodważniejsi już nie żyją. Amunicja jest faktycznie na wyczerpaniu. Rozumie, że zaopatrzenie w tej sytuacji jest niemożliwe, ale z uwagi na to, że jest dowódcą, melduje mi, że wystarczy jej jedynie na 3–4 godziny walki. Zwraca się z gorącą prośbą o przeciwnatarcie – co mu wtedy przyrzekam – twierdząc, że zostanie to zrealizowane, gdy tylko odwód nadejdzie. Walczy do końca z tą świadomością, że bijemy się w związku taktycznym – co mnie może najbardziej dzisiaj boli, gdyż w tej sytuacji – prócz dobrego słowa, otuchy, niczego zrobić nie byłem w stanie”.