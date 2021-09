Jak wyjaśniono w przesłanej PAP informacji, "do tej pory spektakl prezentowany był tylko online".

Inscenizację sztuki Ivana Klimy przygotowali jego rodacy - czeski reżyser Jakub Krofta (dyrektor Wrocławskiego Teatru Lalek) i scenograf Jan Stepanek.

"Sprawa na pozór wydaje się prosta. Oto sądowa ława przysięgłych, złożona ze zwykłych ludzi - od sklepikarki po fryzjera - ma orzec, czy pewien obywatel zamordował swoją narzeczoną czy nie zamordował. Okoliczności wskazują, że raczej nie, i że zrobił to całkiem ktoś inny. Problem w tym, że sąd, dla którego pracuje ława przysięgłych, jest trochę dziwny. Zdaje się oczekiwać, że ława wyda werdykt niemający się nijak do rzeczywistości, i robi wszystko, żeby tak właśnie się stało. W związku z czym sprawa zaczyna się wikłać i plątać, zmierzając w stronę horroru i absurdu" - czytamy o spektaklu na stronie Teatru Ateneum.

Jak przypomniano, ta czarna komedia napisana została w latach 60. XX w. przez znanego czeskiego pisarza i dramaturga. "Była niecenzuralna, bo demaskowała niecne praktyki sądowe czasów komunizmu, miała kłopoty z przebiciem się na deski sceniczne" - wyjaśniono.

"Dla mnie ta sztuka była odkryciem. Mimo tego, że powstała kilkadziesiąt lat temu jest przygnębiająco aktualna. To jest bardzo, bardzo czarna komedia, bliżej jej nawet do horroru, do dramatu absurdalnego w stylu Havla, Becketta lub Ionesco" - powiedział o sztuce Klimy reżyser przedstawienia, cytowany w informacji.

"Wydawać by się mogło, że jej głównym tematem jest proces sądowy, ale moim zdaniem jest to historia o szukaniu granicy wytrzymałości człowieka – ile jest w stanie znieść, na ile lęk i strach kieruje jego życiem" - podkreślił Krofta.

Autorem przekładu jest Janusz Anderman. Scenografię zaprojektował Jan Stepanek.

Występują: Maria Ciunelis (Przewodnicząca), Przemysław Bluszcz (Prokurator), Tomasz Kozłowicz (Obrońca), Janusz Łagodziński (Powrócony), Magdalena Schejbal (Bizneswomen), Grzegorz Damięcki (Lobbysta), Dorota Nowakowska / Katarzyna Łochowska (Sklepikarka), Bartłomiej Nowosielski (Fryzjer) i Tadeusz Borowski (Dowódca).

Polska prapremiera online przedstawienia odbyła się 19 grudnia 2020 r.

Premiera - 11 września o godz. 19 na Scenie 20 Teatru Ateneum w Warszawie. Kolejne przedstawienia - 12 oraz 14-15 września br.