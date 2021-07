Jak wyjaśniono na stronie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, "w obu miastach wystąpi znakomity nowojorski trębacz Ambrose Akinmusire i jego kwartet". "W Warszawie do toastu dołączy DJ Envee, a w Rzeszowie Tomasz Dąbrowski" - dodano.

Ambrose Akinmusire Quartet wystąpi 10 lipca o godz. 21 na Placu Defilad w Warszawie. "Akinmusire to jeden z najbardziej cenionych amerykańskich trębaczy młodego pokolenia. W ubiegłym roku ukazała się jego piąta płyta, nagrana dla wydawnictwa Blue Note, zatytułowana On the Tender Spot of Every Calloused Moment+ - czytamy w informacji.

"Byłem fanem muzyki Tomasza na długo zanim się spotkaliśmy" – przyznał Akinmusire. "Potem poznałem go na jednym z festiwali. Zawsze bardzo mnie wspierał i zachęcał do dalszej pracy. Szanuję go też za to, że zawsze poszukiwał nowej muzyki" - wyjaśnił muzyk.

Jak zaznaczono, filozof i dziennikarz Tomasz Michałowski w latach 2016-18 przeprowadził z Tomaszem Stańko serię rozmów o muzyce, ale także fizyce, ewolucji i religii. "Niepublikowane dotąd nagrania tych spotkań stały się inspiracją dla producenta muzyki elektronicznej Envee'go. W projekcie +Stańko na głos+ wypowiedzi trębacza przeplatać się będą z wybranymi i przetworzonymi przez Envee'ego fragmentami jego muzyki" - napisano.

Zapowiedziano, że pomiędzy koncertami obejrzeć będzie można film krótkometrażowy Mariusza Wilczyńskiego pt. "From the Green Hill" w muzyką Tomasza Stańki.

W Rzeszowie urodziny Tomasza Stańki obchodzone będą przez dwa dni. W sobotę o godz. 19 w Galerii BWA wystąpią Skubisz / Lemańczyk Cooperation. "To nowy muzyczny projekt łączący muzykę improwizowaną ze słowem. Autorskie, nieoczywiste kompozycje kontrabasisty Piotra Lemańczyka spotkają się z tekstami i spoken word Bartłomieja Skubisza Eskaubei. Skład dopełnią Tomasz Nowak (trąbka) i Grzegorz Pałka (perkusja)" - zapowiedziano.

W niedzielę o godz. 19 na dziedzińcu Zamku Lubomirskich w Rzeszowie koncert Ambrosa Akinmusire poprzedzi premiera nowego projektu trębacza Tomasza Dąbrowskiego.

Wyjaśniono, że "Anna Stańko, prezeska Fundacji im. Tomasza Stańki i córka artysty, wypożyczyła Dąbrowskiemu trąbki, na których grał jej tata. Rok temu Dąbrowski po raz pierwszy zmierzył się z muzyką mistrza, reinterpretując nagrania projektu Stańki Freelectronic. Teraz Dąbrowski przygotował nowe przedsięwzięcie – Electronic TS, do którego zaprosił znakomitych improwizatorów: Dominika Wanię (fortepian, rhodes), Maksa Muchę (kontrabas) oraz dwóch perkusistów Jana Emila Młynarskiego i Miłosza Pękalę" - napisano.

"Toast jest moim prezentem dla taty oraz dla wszystkich, którzy kochali jego i jego muzykę" - podkreśliła Anna Stańko, cytowana w informacji.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a ZAiKS jest partnerem imprezy.