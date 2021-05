Jak co roku Dom Spotkań z Historią zaprasza do świętowania rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Co proponujemy? Singiel Wolności z piosenkami nagranymi przez Gabę Kulkę i Paulinę Przybysz, wirtualną galerię "Posłuchaj, to wolność", toast przed Niespodzianką, odsłonięcie pomnika "Solidarności" oraz wystawę o kobietach opozycji i książkę o fotografkach tamtych czasów.

4 czerwca to rocznica szczególna. Dom Spotkań z Historią od lat zaprasza do wspólnego jej świętowania, przypomina wydarzenia 1989 roku i przygląda się im z rozmaitych perspektyw. W tym roku, z powodu trwającej pandemii, nie może się się odbyć okolicznościowy koncert, ale DSH nie rezygnuje z przypominania melodii tamtego czasu. Muzyczny świat lat 80. powróci w zupełnie nowej formule. POSŁUCHAJ, TO WOLNOŚĆ — SINGIEL WOLNOŚCI Jak mówi Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią: „Z tej strony przełomowi 1989 roku jeszcze się nie przyglądaliśmy. Lata 80. były pełne brzmień wolności — przemycanej w tekstach pod nosem cenzury, w muzyce i na koncertach. Przypomnimy muzyczną atmosferę tamtych lat i zaprosimy do głosowania na Singiel Wolności. Wspólnie wybierzemy utwory, które znajdą się na dwóch stronach siedmiocalowego limitowanego winylu”. Znakomite wokalistki i twórczynie Paulina Przybysz oraz Gaba Kulka wykonają je we własnych aranżacjach, dając nowe życie utworom, które towarzyszyły rodzącej się w Polsce wolności. Głosowanie online potrwa od 4 do 15 czerwca. Wszystkich utworów będzie można posłuchać w wirtualnej galerii na stronie towolnosc.dsh.waw.pl. Znajdą się tam nie tylko teksty piosenek i ich kultowe wykonania, których każdy będzie mógł posłuchać. Będzie można zanurzyć się w muzyczny świat lat 80., przypomnieć sobie ikoniczne zespoły i wykonawców, wrócić do atmosfery tamtego czasu. Jakie piosenki przypomni DSH? Które z nich będą miały szansę trafić na Singiel Wolności? Jakie brzmienie dadzą im Gaba Kulka i Paulina Przybysz? To wszystko stanie się jasne już wkrótce! NIEPOKORNE 2.0. KOBIETY OPOZYCJI LAT 80. Ważnym elementem tegorocznego świętowania wolności będzie także nowa wystawa. Demokratyczna opozycja i „Solidarność” działały nie tylko w dużych miastach. Inicjatywy oddolne, samoorganizacja, protesty i strajki odbywały się poza Gdańskiem, Wrocławiem czy Warszawą — w Łomży, Olsztynie, Koninie i wielu mniejszych miejscowościach. Przede wszystkim jednak, organizowali je i uczestniczyli w nich nie tylko mężczyźni. Wystawę tworzą portrety, wypowiedzi i fotografie, które dokumentują opozycyjne zaangażowanie kobiet. Jak mówi kuratorka wystawy Agnieszka Grzybek: „gdyby nie one, dawny system by nie upadł”. Ekspozycja przypomina o tych zasługach i przywraca pamięć o zbyt często pomijanym wkładzie kobiet w rozwój demokratycznego państwa. Wystawa prezentowana będzie w plenerze, na Skwerze im. ks. J. Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu. JEDYNE. NIEOPOWIEDZIANE HISTORIE POLSKICH FOTOGRAFEK Świętowanie czerwcowych wydarzeń nie może się odbyć bez przypomnienia osób, które za nimi stały. Tego roku światło konsekwentnie kierowane jest na kobiety wolności. Ciekawe życia, ambitne, odważne – jedyne w swoim rodzaju. Wyróżniające się w zawodzie zdominowanym przez mężczyzn – mające siłę mówić własnym głosem. Bohaterkami książki Moniki Szewczyk-Wittek są kobiety fotografki, które w latach 80. i 90. XX wieku dokumentowały czas przemian politycznych, kulturalnych i społecznych w Polsce. Ich historie, zawodowe biografie odsłaniają kulisy pracy fotoreporterskiej, czasami kręte drogi do zawodu, życiowych wyborów, marzenia i pasje. Spotkanie z autorką książki Moniką Szewczyk-Wittek oraz bohaterkami publikacji poprowadzi dziennikarka i historyczka sztuki Anna Sańczuk (5.06 o 16:00 online). Od 2009 roku Dom Spotkań z Historią organizuje obchody rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Otworzyły one drogę do budowania państwa bardziej demokratycznego, suwerennego i wyzwolonego z więzów centralnie planowanej gospodarki. Co roku przypominamy uczestniczki, uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Podkreślamy, jak fundamentalne znaczenie dla historii Polski miały tamte przełomowe wydarzenia. Kampania „Wybraliśmy Wolność 4 czerwca 1989” jest częścią obchodów Święta Warszawy uchwalonego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy PLAN WYDARZEŃ 4 czerwca otwarcie wirtualnej galerii “Posłuchaj, to wolność”, rozpoczęcie głosowania na Singiel Wolności

12:00 odsłonięcie pomnika „Solidarności”

18:00 toast za wolność pod Niespodzianką 5 czerwca 11:00 otwarcie wystawy „Niepokorne 2.0. Kobiety w opozycji lat 80.”

16:00 premiera książki „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” (online, transmisja na Facebooku DSH)