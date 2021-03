Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, reżyserka, producentka, projektantka mody, menedżerka kultury, coach - czyli Roma Gąsiorowska. Teraz poznamy ją też jako propagatorkę filozofii „Slow Fast Life”, która opiera się na „balansie między wielkomiejskim pędem, a satysfakcją płynącą z korzystania z życia” przy jednoczesnym zachowaniu pełnej harmonii wewnętrznej.

Myśli niestandardowo i jest wizjonerką. Fascynuje ją interdyscyplinarność. Wielowymiarowa forma wyrazu artystycznego jest jej najbliższa i takie właśnie podejście nie tylko do sztuki, ale do życia praktykuje i popularyzuje.

Kreatywność to moje drugie imię. Wykorzystuję ją we wszystkim co robię, więc moje życie jest pełne nowych wyzwań. Wszędzie widzę potencjał kreatywny. Niemniej "Slow Fast Life" to moja filozofia życia. Równowaga, harmonia, balans – dbam o to każdego dnia. Dzięki temu mam siłę, by sprostać codziennym obowiązkom i pokonywać kolejne poziomy trudności w projektach, które realizuję, żeby podążać za swoimi marzeniami. Nie ma takich tematów, których bym nie pokonała dzięki temu, że jestem tu i teraz. To klucz. Zapraszam do mojego świata – komentuje Roma Gąsiorowska i zaprasza na premierę jej autorskiego kanału na YT.