"Autorski spektakl Borczucha oparty na fragmentach komedii greckich Arystofanesa (+Żaby+, +Chmury+, +Ptaki+), powieści Krzysztofa Niemczyka +Kurtyzana i pisklęta+ oraz aktorskich improwizacji jest obrazem cywilizacji, seksualności i kultury antycznej, przefitrowanym przez współczesną wrażliwość" - czytamy w przesłanej informacji.

Jak wyjaśniono, "dwie kluczowe dla twórców idee to piękno i dobro rozumiane jako jedno słowo kalokagathia". "Słowo wyrażające koncepcję kompletnej osobowości człowieka, który rodzi się nieprzystosowany do życia i który, musi się nauczyć życia" - podkreślono.

"Spektakl +Żaby+ inspirowany komediami Arystofanesa, który możecie teraz państwo zobaczyć online, to nie jest przedstawienie o homoseksualistach. To jest spektakl z całą świadomością stworzony jako oddanie głosu homoseksualistom, jako mocny i bardzo konkretny głos tej części społeczeństwa, ale też części zespołu aktorskiego, która do tej pory - moim zdaniem - nie znalazła odpowiedniego i wyraźnego miejsca w kulturze" - wyjaśnił Borczuch w informacji przesłanej PAP.

Zwrócił uwagę, że "cały proces pracy nad tym spektaklem opierał się przede wszystkim na pewnego rodzaju badaniu (…) czy obserwowaniu grupy aktorów zespołu Teatru STUDIO".

"Ten spektakl powstał w sprzeciwie przeciwko czemuś, co jest homogeniczne i jednoznaczne. I tak naprawdę Arystofanes ze swoim tekstem był bardzo mocną inspiracją do wykonania takiego gestu" - podkreślił reżyser.

Zaznaczył, że forma przedstawienia "powstała w organiczny i naturalny sposób". "Ona nigdy nie była zamierzona jako forma kampowa czy forma homoseksualna" - wyjaśnił, dodając, że jest to "rodzaj gry z teatrem mieszczańskim".

"We współpracy ze swoim zespołem aktorskim i całym zespołem, opartej na zaufaniu i zrozumieniu, reżyser opuszcza własną strefę komfortu i podejmuje ryzyko tworzenia autentycznego, dziwnego, potężnego i szczerego świata scenicznego. Ów świat mówi o polityce nie poprzez dyskurs, ale ucieleśniając go przy użyciu wszystkich elementów języka scenicznego" – podkreśliło w 2018 r. w swoim werdykcie Jury 11. Festiwalu Boska Komedia, które przyznało Borczuchowi nagrodę za najlepszą reżyserię.

Tekst i dramaturgia - Tomasz Śpiewak. Muzykę skomponował Bartosz Dziadosz. Scenografię i kostiumy zaprojektowała Dorota Nawrot. Za reżyserię światła odpowiada Jacqueline Sobiszewski. Choreografię opracował Paweł Sakowicz. Wideo - Wojciech Sobolewski.

Występują: Dominika Biernat, Monika Obara, Marcin Pempuś, Halina Rasiakówna, Andrzej Szeremeta, Rob Wasiewicz, Ewelina Żak, Krzysztof Zarzecki, Jan Dravnel, Monika Niemczyk i Jan Sobolewski.

Sceniczna premiera przedstawienia miała miejsce 6 maja 2018 r. na Dużej Scenie im. Józefa Szajny STUDIO teatrgalerii.

W 2018 r. na XVII Festiwal Prapremier drugą nagrodę aktorską za najlepsza rolę męską wręczono Janowi Sobolewskiemu.

Premiera nowej rejestracji "Żab" odbędzie się 27 marca o godz. 19 na stronie: www.vod.teatrstudio.pl.

STUDIO teatrgaleria zapowiedziało również publikację pod koniec kwietnia br. książki o "Żabach" Michała Borczucha, z esejem Agaty Adamieckiej-Sitek.