Również 26 lutego o godz. 18:30 zapraszamy na transmisję live spotkania z zespołem Stowarzyszenia Nowe Horyzonty (na facebookowych profilach Nowych Horyzontów i Kina Dzieci), podczas którego opowiemy o ofercie i mechanizmie funkcjonowania NH VOD.

Człowiek – nie algorytm

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty od 20 lat jest synonimem kina odważnego, autorskiego, innowacyjnego, wyznaczającego nowe trendy i ścieżki rozwoju kinematografii, z kolei Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci od 2014 roku udowadnia, że filmy dla młodego widza mogą jednocześnie bawić i przekazywać dobre wartości oraz że kontakt z ciekawym kinem można zacząć już od najmłodszych lat. Po sukcesie ubiegłorocznych, online’owych odsłon Nowych Horyzontów oraz Kina Dzieci organizatorzy postanowili skorzystać z dobrej, festiwalowej energii i zaproponować widzom możliwość oglądania filmów z nowohoryzontowym znakiem jakości przez cały rok.

Filmy dostępne w ofercie NH VOD nie są wynikiem kalkulacji przeprowadzonych przez bezosobowe algorytmy. Wszystkie tytuły zostały wybrane przez doświadczone kuratorki i kuratorów, którzy od lat przygotowują program wydarzeń Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, selekcjonując filmy z najważniejszych festiwali na świecie – m.in. w Cannes, Wenecji, Toronto i Berlinie. Wśród tytułów dostępnych już od 26 lutego na platformie NH VOD znajdzie się kilkadziesiąt filmów, które zdobyły uznanie widzów, krytyków i jurorów MFF Nowe Horyzonty, w tym niedostępne na innych platformach VOD trzy zwycięskie filmy ostatnich edycji: Metamorfoza ptaków Catariny Vasconcelos, Przynęta Marka Jenkina oraz Holiday Isabelli Eklöf, a także głośny przebój ostatniej edycji, nagrodzony w Berlinie Dau. Natasza Ilyi Khrzhanovskiego i Jekateriny Oertel.

Także tytuły sygnowane przez Kino Dzieci to selekcja najlepszych filmów dla młodego widza, które były prezentowane i nagradzane na światowych festiwalach, m.in. na Berlinale czy Cinekid.

Mistrzowskie kino

Nagrody i uznanie zdobyte na najważniejszych festiwalach nie są jedynymi wyznacznikami jakości oferty NH VOD. O filmowym poziomie platformy najlepiej świadczą nazwiska mistrzyń i mistrzów, których dzieła będzie można zobaczyć online od najbliższego piątku: Agnieszka Holland, Pedro Almodóvar, Xavier Dolan, Jim Jarmusch, Céline Sciamma, Ari Aster, Joon-ho Bong, Gaspar Noé, Paolo Sorrentino, Michael Haneke czy Alice Rohrwacher. Katalog filmów będzie regularnie poszerzany, do końca tego roku w ofercie znajdzie się około 500 różnych tytułów. Na NH VOD trafią filmy od Gutek Film i innych polskich dystrybutorów kina artystycznego oraz festiwalowe perły – w wielu przypadkach dostępne ekskluzywnie na platformie Nowych Horyzontów.

Wyjątkowa oferta dla młodych widzów

Na NH VOD znajdzie się kilkadziesiąt filmów dla najmłodszych widzów, w tym międzynarodowych przebojów prezentowanych w ramach MFF Kino Dzieci i ekranizacji bestsellerowych książek. Katalog dziecięcy wyróżnia się dopasowaniem każdego tytułu do grupy wiekowej – to rozwiązanie, którego widzowie nie znajdą na żadnej innej platformie online. Oferta jest opracowana tak, aby odpowiadać na potrzeby i możliwości percepcyjne dziecka w konkretnym wieku: produkcje skierowane do czterolatków nie przytłaczają szybkim montażem czy rozbudowaną, wielowątkową fabułą, a dziewięciolatki nie muszą obawiać się, że trafią na treści dla młodszych. Każdy z filmów to gwarancja dobrej zabawy dla całej rodziny i impuls do rozmowy na ważne tematy.

Wśród tytułów dla młodych widzów znajdą się m.in.: trzy części Basi na podstawie książek Zofii Staneckiej oraz aż siedem części przygód Kacpra i Emmy; filmy z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai; Jakub, Mimmi i gadające psy; nominowany do Oscara Mirai, a także klasyka kina pod znakiem Astrid Lindgren.

Jak korzystać z platformy?

Wystarczy wejść na stronę nowehoryzonty.pl/vod (adres będzie aktywny od 26 lutego), wybrać film, założyć darmowe konto (lub zalogować się na istniejące w serwisie nowehoryzonty.pl) i wykupić dostęp. Zakupiony film można zacząć oglądać w dowolnym momencie (seans trzeba dokończyć w ciągu 48 godzin od momentu kliknięcia w przycisk „Oglądaj”). Zakup pojedynczego dostępu jest możliwy bezpośrednio na stronie każdego z filmów.

Kierunek: rozwój

Widzowie już pierwszego dnia skorzystają z w pełni funkcjonalnego serwisu, jednak poszczególne mechanizmy działania platformy będą ulepszane z biegiem czasu.