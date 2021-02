"Po ostatecznym upadku ostatniego Krwawego Pomnika z jego martwego, skamieniałego ciała wyłoniła się przestrzeń dla futurystycznych eksploracji. Na gruzach starego porządku Grupa Ocalali-ech przemierza Planetarne Ruiny i stopniowo odzyskuje Przyszłość" - napisano na stronie Nowego Teatru.

Zaznaczono, że "dziwna to przestrzeń, znajoma i zarazem kompletnie nowa, prawie niemożliwa". "Z pęknięcia tyrana rozpościera się horyzont, o którym nie śniło się waszym filozofom, prawdziwy koszmar ojców-narodów. Ale skoro oni wszyscy upadli, niech śpią forever. Tymczasem, tutaj właśnie Ocalali-e znajdują miejsce dla gier i zabaw, dla rytuałów i zwyczajów. Swoją Przyszłość pielęgnują z zaciekawieniem, uczą się odzyskiwać to, co wydawało się na zawsze utracone" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

"Tutaj czas i przestrzeń poruszają się w tańcu w sposób kulisty, a Odzyskiwacz-ie z Salvage odkrywają, jak obracać się w rytmach świata, który wznieciły z pyłu przewróconej Historii" - podkreślono.

Jak wyjaśniono, "Salvage" to multidyscyplinarna przestrzeń choreograficzna, koncert tańca z gatunku naukowo-fantastycznego. "Salvage to kontener przyszłości mieniący się miriadami tańca, historii, śpiewów, i zjaw(isk) nadprzyrodzonych. A wszystko to - z odzysku" - napisano.

"Salvage jest kalejdoskopem, buszem pełnym duchów i przodków, placem, oceanem, stocznią, sceną. Powstaje z historii osobistych i kolektywnych, z pracy w zespole, w którym jest miejsce na rodzinę, przyjaciół i nieznajomych. Salvage jest próbą pokonania strachu i stworzenia możliwości kolektywnej Przyszłości" - czytamy na stronie Nowego Teatru.

Jak zaznaczono, "Salvage to entuzjastyczny eksperyment aspirujący w stronę futurologii, tworzony z determinacją i choreograficzną wyobraźnią".

Koncept - Kasia Wolińska. Choreografia i taniec - Hana Umeda, Kasia Wolińska. Rzeźba - Rafał Dominik. Muzykę skomponowali: Oleg Dziewanowski, Marc Lohr i Kamil Tuszyński. Coaching wokalny - Jule Flierl i Olga Mysłowska. Dramaturgia - Agata Siniarska. Kostiumy zaprojektowały: Agata Siniarska, Ewa Wolińska i Kasia Wolińska. Charakteryzacja i perukarstwo - Julia Dudek. Autorami tekstu są Widad Nabi i Kasia Wolińska. Za reżyserię świateł odpowiada Aleksandr Prowaliński.

Premiera "Salvage" - 12 lutego o godz. 19 na stronie: www.vod.nowyteatr.org.

W przedstawieniu wykorzystano "Folk Song for the Montanya Province" by Ursula K. Le Guin

Spektakl zrealizowano w ramach drugiej edycji programu choreograficznego "Poszerzanie pola", realizowanego przez Nowy Teatr w Warszawie i Art Stations Foundation w Poznaniu. Kuratorką programu jest Joanna Leśnierowska.

13 lutego o godz. 12 na Facebooku Nowego Teatru odbędzie się transmisja rozmowy Joanny Leśnierowskiej z Katarzyną Wolińską, Haną Umedą i Olegiem Dziewanowskim o spektaklu "Salvage".

Partnerem wydarzenia jest Goethe-Institut.