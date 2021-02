„Ginczanka. Przepis na prostotę życia” to spektakl o zbyt krótkim i brutalnie przerwanym wojną życiu utalentowanej polskiej poetki o żydowskich korzeniach. Ginczanka była legendą przedwojennej Warszawy, stałą bywalczynią kawiarni Ziemiańskiej i Adria, w których toczyło się życie literackie i towarzyskie stolicy. Przyjaźniła się z Julianem Tuwimem i Witoldem Gombrowiczem. Z życia chciała czerpać garściami.

Prapremierę udało nam się zagrać w symbolicznym miejscu, w kamienicy przy ulicy Mikołajskiej, w mieszkaniu, z którego Ginczanka została wyprowadzona przez Gestapo. Premiera odbyła się w Łaźni na kilka dni przed pierwszym ogólnopolskim zamknięciem teatrów. Szkoda by było, gdyby ta piękna i ważna historia o kobiecej sile i samoświadomości, z niezwykłą kreacją aktorską Agnieszki Przepiórskiej, ucichła. Zwłaszcza dzisiaj. Dlatego cieszymy się, że możemy ją zaprezentować online – mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Łaźni Nowej.

Spektakl będzie można oglądać na platformie VOD Play Kraków od piątku (5 lutego) od godziny 20:00 do niedzieli (7 lutego) do godziny 20:00.

Podobną drogę przeszedł spektakl Mateusza Pakuły „Lem vs. Dick”, którego premiera jesienią najpierw została przesunięta o miesiąc, a następnie przedstawienie grano na żywo tylko przez jeden weekend. „Lem vs. P.K. Dick” opowiada o zakręconych losach przyjaźni dwóch gigantów literackich: Stanisława Lema – geniusza polskiej science-fiction, i Philipa K. Dicka – wizjonera, niekwestionowanego króla fantastyki światowej. Choć opowieść jest fikcyjna, to bazuje na elementach prawdziwej biografii Lema i Dicka, którzy się znali i przez dłuższy czas wysyłali do siebie listy. Spektakl również można będzie obejrzeć w lutym na platformie Play Kraków (od 19 do 21 lutego).

Ostatni rok to dla teatrów prawdziwa rewolucja i ogromne wyzwanie: jak w warunkach lockdownu podtrzymać prawdziwą więź z publicznością, czyli to, co w teatrze najważniejsze? Teatr Łaźnia Nowa wypracował formułę działania online wiosną ubiegłego roku. Teraz jest przygotowany na stałe na działalność hybrydową, jednocześnie w realu i w internecie.

„Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, reż. Anna Gryszkówna – 5-7 lutego 2021

„Lem vs. P.K. Dick, reż. Mateusz Pakuła” – 19-21 lutego 2021, bilety na playkrakow.com