Do 14 lutego przedłużone zostały dotychczasowe obostrzenia związane z epidemią - wyjątkiem będzie otwarcie instytucji muzeów i galerii sztuki w reżimie sanitarnym (jedna osoba na 15 m kw.) oraz centrów handlowych. Rozporządzenie rządu w tej sprawie opublikowano 29 stycznia wieczorem w Dzienniku Ustaw.

"Bardzo cieszymy się z możliwości otwarcia Zamku Królewskiego w Warszawie dla zwiedzających i zapraszamy wszystkich od wtorku, 2 lutego" - napisała w informacji przesłanej PAP zastępca dyrektora ds. marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie Elżbieta Ofat.

"To ważny czas dla Zamku, gdyż właśnie rozpoczynamy obchody Wielkiego Jubileuszu 50-lecia Odbudowy. Do tych obchodów przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, i mamy gotowy Program Wielkich Wystaw, który zainauguruje 23 marca wystawa Arcydzieła z Watykanu" - podkreśliła.

Ofat poinformowała, że "od najbliższego wtorku na odwiedzających, poza stałymi ekspozycjami w Zamku, czeka wystawa +Porcelany z polskim orłem+, a na zamkowym dziedzińcu ekspozycja historycznej skarbonki oraz monumentalna rzeźba Igora Mitoraja +Ikaria+ prezentowana na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą".

"Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie będzie otwarty dla publiczności od wtorku 2 lutego – poinformowała PAP specjalistka w dziale komunikacji MNW Monika Bala. Jak wyjaśniła, "tego dnia udostępnione zostaną wszystkie muzealne ekspozycje". "Będzie można je zwiedzać codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10 do 18" - dodała.

"Przez pierwszy tydzień, do niedzieli 7 lutego włącznie, wstęp na wszystkie wystawy czasowe i do galerii stałych MNW jest bezpłatny" - zapowiedziała Bala.

Na zwiedzających MNW czeka, m.in. nowa Galeria Sztuki Starożytnej oraz wystawa czasowa "Polska. Siła obraz" (wyjątkowo przedłużona do 7 lutego).

"Muzeum Łazienki Królewskie zostanie otwarte 2 lutego, ponieważ w poniedziałki zawsze mieliśmy zamknięte z uwagi na tzw. dzień gospodarczy. Obiekty będą dostępne dla zwiedzających, oprócz Białego Domu i Wodozbioru, które są czynne tylko latem" - poinformowała PAP specjalistka ds. kontaktu z mediami Muzeum Łazienki Królewskie Anna Marat.

"Cieszymy się bardzo, bo stęskniliśmy się za zwiedzającymi. To bardzo dobra informacja. Uważam, że muzea to ważne społecznie miejsca i myślę, że to oczekiwanie ma możliwość zwiedzania jest wzajemne" - podkreśliła.

"Wiadomość o otwarciu galerii i muzeów dla zwiedzających przyjmujemy z radością" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki Olga Gawerska.

"Jesteśmy gotowi z dwiema nowymi wystawami - i w związku z tym bardzo byśmy chcieli, aby publiczność mogła je zobaczyć na żywo. Zwłaszcza, że jedna z nich to wystawa rzeźby" - mówiła. "Cudownie będzie - mając na ekspozycji +Rzeźba w poszukiwaniu miejsca+ prace kilkudziesięciu artystów, od Xawerego Dunikowskiego po twórców współczesnych - pokazać je jednak w wersji nie online" - podkreśliła Gawerska.

1 lutego już od godz. 12 będzie można w Zachęcie oglądać wystawę "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca" i "Rhizopolis" - projekt Joanny Rajkowskiej, która zaprosi widzów „do podziemnego miasta korzeni". Tego samego dnia otwarta zostanie także prezentacja prac Macieja Salamona w Miejscu Projektów Zachęty. Wstęp na wszystkie wydarzenia 1 lutego jest wolny.

O tym, że niezbędna do funkcjonowania instytucji wystawienniczych jest obecność odbiorców sztuki, w rozmowie z PAP przypomniał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. "Muzeum bez widzów to tylko bardzo kosztowny magazyn zbiorów, więc pojawienie się turystów na Wzgórzu Wawelskim i w Zamku Królewskim było oczekiwane" - podkreślił.

Wyjaśnił, że "Zamek jest przygotowany na przyjęcie widzów – spełnia wszystkie warunki wynikające z obostrzeń sanitarnych". Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. wystawy "Wawel zaginiony", "Wawel odzyskany", "Sztuka Wschodu. Namioty tureckie" oraz Skarbiec Koronny i Zbrojownię. Niedostępne będą dwie z sześciu części ekspozycji stałej: reprezentacyjne komnaty oraz prywatne apartamenty królewskie, gdzie trwają przygotowania do zapowiedzianej na wiosnę wielkiej wystawy arrasów.

Z kolei dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK) Andrzej Szczerski zwrócił uwagę na to, że specyfika funkcjonowania tego typu instytucji stwarza możliwość zapewnienia odwiedzającym maksymalnego bezpieczeństwa. "Wśród wszystkich instytucji kultury muzea są najbezpieczniejsze, biorąc pod uwagę limity zwiedzających, wietrzenie i dezynfekcję sal, dlatego cieszymy się, że to zostało zauważone i ten wyjątek został zrobiony" – wyjaśnił w rozmowie z PAP.

W Gmachu Głównym MNK widzowie będą mogli zobaczyć m.in. wystawę "Moc muzeum" oraz monograficzną prezentację dzieł Szymona Czechowicza, które wypożyczone zostały z wielu instytucji zagranicznych – obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwość je przedłużenia. "Każda wystawa to ogromny wysiłek, czasem także wieloletnie przygotowania oraz olbrzymie nakłady finansowe. Nie można ich udostępnić – jak spektaklu teatralnego czy filmu – bez problemów w innym czasie. Trudno sądzić, żeby mogły być kiedyś powtórzone jak np. wystawa dzieł Czechowicza. Dlatego dla nas tak dobra jest wiadomość, że wysiłek włożony w zorganizowanie tej ekspozycji nie zostanie zmarnowany" – podkreślił Szczerski. Dodał, że w dawnym hotelu Cracovia otwarta zostanie przygotowana wspólnie z Filharmonią w Szczecinie wystawa poświęcona architekturze światowych filharmonii.

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Maria Anna Potocka powiedziała PAP, że "radość z informacji o odblokowaniu części sektora kultury jest ogromna". "Bardzo się cieszymy - nastąpił wybuch energii, ja jestem w euforii. To oznacza otwarcie, wolność i to, że możemy wreszcie dać ludziom wszystko, co przygotowaliśmy" - przyznała.

Jak podkreśliła, kierowane przez nią instytucje ułożyły już programy, które zaproponują odwiedzającym, ale zadbają także o bezpieczeństwo swoich gości. "W porównaniu ze sklepami czy miejscami handlu, w MOCAK-u jesteśmy bardziej bezpieczni. Dysponujemy trzema tysiącami metrów kwadratowych przestrzeni. Przez cały czas pandemii dbamy o ciągły przewiew w środku. Podczas zwiedzania ludzie nie cofają się do poprzednich miejsc, w związku z czym się ze sobą nie stykają" - wyjaśniła Potocka.

Przyznała, że sytuacja będzie "bardziej skomplikowana" w przypadku Bunkra Sztuki, dlatego tam równocześnie wpuszczanych będzie 15 osób. Tam też zaplanowana została inauguracja działalności, podczas której odbędzie się m.in. prezentacja wystawy Bartka Materki i otwarcie księgarni MOCAK-bookstore-Bunkier.

Jak poinformowano, Muzeum Auschwitz-Birkenau otwiera się dla zwiedzających już w poniedziałek.