"Od 1 lutego galerie sztuki i muzea zostaną otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego - 1 osoba na 15 m kw." - zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wyjaśnił, że decyzja o otwarciu handlu, galerii sztuki i muzeów bazuje na badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, z których wynika, "że handel jest stosunkowo bezpieczny, nie jest na szczycie listy miejsc, w których dokonuje się transmisja koronawirusa". "Tak samo jest w przypadku galerii sztuki i muzeów" - ocenił Niedzielski.

"Wiadomość o otwarciu galerii i muzeów dla zwiedzających przyjmujemy z radością" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki Olga Gawerska, dodając, że "czekano na to dosyć długo".

"Jesteśmy gotowi z dwiema nowymi wystawami - i w związku z tym bardzo byśmy chcieli, aby publiczność mogła je zobaczyć na żywo. Zwłaszcza, że jedna z nich to wystawa rzeźby" - mówiła. "Cudownie będzie - mając na ekspozycji +Rzeźba w poszukiwaniu miejsca+ prace kilkudziesięciu artystów, od Xawerego Dunikowskiego po twórców współczesnych - pokazać je jednak w wersji nie online" - podkreśliła Gawerska.

"Bardzo cieszymy się z możliwości otwarcia Zamku Królewskiego w Warszawie dla zwiedzających i zapraszamy wszystkich od wtorku, 2 lutego" - napisała w informacji przesłanej PAP zastępca dyrektora ds. marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie Elżbieta Ofat.

"To ważny czas dla Zamku, gdyż właśnie rozpoczynamy obchody Wielkiego Jubileuszu 50-lecia Odbudowy. Do tych obchodów przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, i mamy gotowy Program Wielkich Wystaw, który zainauguruje 23 marca wystawa +Arcydzieła z Watykanu+" - podkreśliła.

Ofat poinformowała, że "od najbliższego wtorku na odwiedzających, poza stałymi ekspozycjami w Zamku, czeka wystawa +Porcelany z polskim orłem+, a na zamkowym dziedzińcu ekspozycja historycznej skarbonki oraz monumentalna rzeźba Igora Mitoraja +Ikaria+ prezentowana na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą".

"Okres pandemii jest trudnym czasem dla wszystkich, również ze względów społecznych, dlatego bardzo cieszy nas decyzja o otwarciu placówek muzealnych" - oceniła. Wyjaśniła, że "dla wszystkich, którzy nie mogą nas odwiedzić osobiście Zamek pozostanie aktywny w wirtualnej przestrzeni, oferując webinaria, wirtualne spacery czy też filmy przygotowane w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu".

"Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie będzie otwarty dla publiczności od wtorku 2 lutego – poinformowała PAP specjalistka w dziale komunikacji MNW Monika Bala. Jak wyjaśniła, "tego dnia udostępnione zostaną wszystkie muzealne ekspozycje". "Będzie można je zwiedzać codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10 do 18" - dodała.

Na zwiedzających MNW czeka, m.in. nowa Galeria Sztuki Starożytnej oraz wystawa czasowa "Polska. Siła obraz" (wyjątkowo przedłużona do 7 lutego).

"Przez pierwszy tydzień, do niedzieli 7 lutego włącznie, wstęp na wszystkie wystawy czasowe i do galerii stałych MNW jest bezpłatny" - powiedziała Bala. Dodała, że "o zasadach sanitarnych obowiązujących podczas zwiedzania służby muzealne poinformują w nowym regulaminie, który opublikujemy w przeddzień otwarcia".

Przypomniała, że "w związku z przebudową muzealnej księgarni - katalogi do wystaw będzie można zakupić w punkcie informacyjnym".

"Muzeum Łazienki Królewskie zostanie otwarte 2 lutego, ponieważ w poniedziałki zawsze mieliśmy zamknięte z uwagi na tzw. dzień gospodarczy. Obiekty będą dostępne dla zwiedzających, oprócz Białego Domu i Wodozbioru, które są czynne tylko latem" - poinformowała PAP specjalistka ds. kontaktu z mediami Muzeum Łazienki Królewskie Anna Marat.

"Cieszymy się bardzo, bo stęskniliśmy się za zwiedzającymi. To bardzo dobra informacja. Uważam, że muzea to ważne społecznie miejsca i myślę, że to oczekiwanie ma możliwość zwiedzania jest wzajemne" - powiedziała. "Będziemy działać oczywiście w reżimie sanitarnym i z uwagi na możliwość obecności jednej osoby na 15 m kw. będziemy wpuszczać gości w pewnej kolejności, jeśli będzie więcej osób - będą musiały chwilę poczekać, by wszystko odbyło się w pełni bezpiecznie" – wyjaśniła Marat.

Rzeczniczka Muzeum Powstania Warszawskiego Anna Kotonowicz podkreśliła, że MPW czeka na oficjalne opublikowanie rozporządzenia, natomiast prawdopodobnie placówka otworzy się w ciągu dwóch tygodni. "Musimy się także do tego przygotować, dowiedzieć czy zmieniły się zasady dotyczące zwiedzania, tak by dostosować działania i wszystkie procedury i oczywiście by zachować reżim sanitarny” - powiedziała PAP.

Radość z ponownego otwarcia placówki wyraziła także dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joanna Mytkowska. "Bardzo się cieszymy, tym bardziej że wszystkie badania wskazują, że muzea pandemicznie nie są groźne ze swoim typem funkcjonowania, czyli stosunkowo dużą przestrzenią, w której publiczność jest rozproszona" - powiedziała.

"Mamy gotową wystawę +Streng / Włodarski+, którą 5 lutego otworzymy. Posiadamy w tej chwili jedną przestrzeń tymczasową nad Wisłą, więc otworzymy się właśnie na otwarcie tej wystawy 5 lutego. To historyczna ekspozycja oparta na nowych badaniach, taka reinterpretacja dzieła artysty" – wyjaśniła Mytkowska.

"Decyzja o terminie otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zostanie podjęta w najbliższym czasie i oczywiście podana do publicznej wiadomości" – poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa Muzeum Marta Dziewulska, zachęcając "do śledzenia strony internetowej muzeum oraz profili w mediach społecznościowych".

Jak zaznaczyła, "Muzeum POLIN jest dużą instytucją, odmrożenie której wymaga zainicjowania wielu procesów". "Sprawią one, że instytucję będzie można zwiedzać w sposób bezpieczny i zgodny z opublikowanymi właśnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zachowania reżimu sanitarnego" - dodała.

Wyjaśniła, że "w pierwszej kolejności Muzeum zaprasza gości na wystawę czasową +Tu Muranów+ oraz do nowej galerii ekspozycji stałej – +Dziedzictwo+".

"Nowa, nieznana jeszcze publiczności ekspozycja +Dziedzictwo" jest poświęcona kulturowemu dorobkowi żydowskich twórców, myślicieli i działaczy z Polski, którzy zmieniali oblicza sztuki, nauki, gospodarki czy polityki w pełnych niepewności i zmian wiekach XIX i XX" - powiedziała, dodając, że "ich dokonania stały się dziedzictwem kolejnych pokoleń i nas dzisiaj". "Pokazane zostaną niezwykłe biografie, w których odbicie znajduje wiele burzliwych wydarzeń historycznych" - zapowiedziała Dziewulska.