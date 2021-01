Jak wyjaśnił Radosław Lubiak z działu marketingu i promocji MIK, sztuka "stawia pytania o zbrodnię doskonałą, kruchą ludzką psychikę narażoną na silne emocje, o podejmowane pod ich wpływem decyzje, których ostrze bywa przewrotnie obosieczne, a w końcu o odpowiedzialność za ich podjęcie". "Między bohaterami – Rickiem i Jane – toczy się niebezpieczna gra pozorów, kłamstw, niedopowiedzeń. Kto tak naprawdę jest ofiarą a kto zbrodniarzem?" - dodał.

"Ile może się wydarzyć podczas jednego wieczoru między dwojgiem z pozoru nieznanych sobie ludzi? Jak wiele zwrotów akcji może spowodować tak zwane przypadkowe spotkanie? Atmosfera w sztuce +Niebezpieczna gra+ Richarda Stockwella gęstnieje z minuty na minutę i to, co jeszcze przed chwilą nazwalibyśmy niezobowiązującym flirtem między Rickiem i Jane, przeradza się w psychologiczną próbę sił, która obydwojgu wymyka się spod kontroli. Prowokacyjny pomysł na zbrodnię doskonałą odsłania kolejne maski tych dwojga i za każdym razem, gdy nam się zdaje, że wiemy, czemu służy ta gra, do głosu dochodzi nowy motyw. Role szybko się odmieniają i ktoś, kto jeszcze przed chwilą był oprawcą, w jednej chwili staje się ofiarą" - napisano o przedstawieniu na stronie MIK.

"Przypadkowe spotkanie, misterna intryga, emocjonalny szantaż. Kto w tym starciu jest oprawcą, a kto ofiarą? Czy istnieją zbrodnia doskonała i doskonały zbrodniarz, działający z mistrzowską precyzją i metodycznie? +Niebezpieczna gra+ Richarda Stockwella nie serwuje prostych i jednoznacznych odpowiedzi" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

"Brytyjska sztuka, przy wszystkich cechach dobrego kryminału – z morderstwem i zdradą w tle – oferuje jednak coś więcej niż sprawną, trzymająca w napięciu intrygę. To także historia o rolach, jakie w życiu odgrywamy. O kruchej ludzkiej psychice narażonej na silne emocje i o podejmowanych pod ich wpływem decyzjach, które w jednej sekundzie mogą zmienić nasze życie" - napisano.

W przedstawieniu wykorzystano przekład Lucasa Adamczyka. Scenografię zaprojektował Wojciech Stefaniak, a kostiumy - Wanda Kowalska. Muzykę skomponował Kamil Pater. Reżyseria światła - Piotr Pawlik.

Występują Maria Seweryn (Jane) i Mirosław Zbrojewicz (Rick).

Początek przedstawienia online - 29 stycznia o godz. 19 na platformie eWejściówki VOD.

Spektakl Teatru Mazowieckiego powstał we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu.(PAP)