„Myśliwi w śniegu” odpowiadają najzimniejszym miesiącom: grudniowi i styczniowi. Tytułowe postacie widzimy na pierwszym planie: wracają właśnie z polowania w towarzystwie sfory psów niosąc marną zdobycz - jednego lisa. Wydają się ucieleśnieniem trudu, jakiego wymaga walka z człowieka z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Przed nimi, a przy okazji przed nami, rozciąga się rozległy pejzaż pokrytej śniegiem osady w dolinie. Nie jest to widok żadnego konkretnego miejsca, ale niewątpliwie opiera się na obserwacji natury, między innymi Alp, które Bruegel oglądał podróżując do Włoch. Warto skorzystać z możliwości dużego powiększenia obrazu na stronie Kunsthistorisches Museum i przyjrzeć się uważnie centrum wioski. Mimo zimna toczy się tam życie. Niektórzy mieszkańcy zajęci są pracą, ale większość maleńkich postaci oddaje się zimowym rozrywkom na skutych lodem stawach, udowadniając, że mróz to również okazja do zabawy. Lata ochłodzenia klimatu niewątpliwie przyczyniły się do rozwinięcia różnych sportów zimowych. Nawet dziś bez trudno rozpoznamy wszystkie aktywności: sanki, łyżwy, a także gry zbliżone do współczesnego hokeja i curlingu (warto nadmienić, że to jedne z pierwszych wyobrażeń tych sportów w historii). Podobne zabawy na lodzie Bruegel namalował w tym samym roku na obrazie „Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki” (Królewskie Muzea Sztuk Pięknych w Brukseli).