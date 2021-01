"Wyrażenie Chrystus narodzony z Maryi miało chronić czytających przed złym okiem i było powszechne na początku inskrypcji i dokumentów z tamtego okresu" - tłumaczy dr Lea Di-Sagani z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, cytowana przez portal Ynet.

Według izraelskich archeologów napis był pierwotnie umieszczony nad wejściem do nieznanego wcześniej kościoła z V wieku. Według tekstu kościół powstał pod auspicjami znanego lokalnego arcybiskupa z końca V wieku Teodozjusza, którego imię pozwoliło badaczom na datowanie inskrypcji.

"Napis wita tych, którzy przychodzą do bram tego miejsca i błogosławi im" - dodaje Di-Sagani.

"Znaczenie inskrypcji polega na tym, że do tej pory nie mieliśmy pewności, że w regionie istniały kościoły z tego okresu" - powiedział portalowi Times of Israel archeolog Walid Atrasz. Ruiny kościoła z okresu krzyżowców zostały w tym miejscu odkryte wcześniej, ale do tej pory nie było dowodów na obecność chrześcijan we wcześniejszej epoce bizantyjskiej.