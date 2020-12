Na Wieczór Sylwestrowy zaprasza Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana. "Zagramy dla państwa spektakl +Mąż i żona+ w reżyserii Jarosława Kiliana - zabawną i elegancką, ale zarazem groźną i drapieżną, słodką, ale zaprawioną goryczą erotyczną komedię pióra Aleksandra hrabiego Fredry" - poinformowała PAP specjalista ds. promocji teatru Marta Antczak-Gerla.

"Przenikliwość komediopisarza w podglądaniu ludzi będących w pogoni za rozkoszą nie ma sobie równych w literaturze. Z powodu +stępionego zmysłu moralnego+ męża, żony, kochanka i pokojówki, którzy zdradzają się nawzajem we wszelkich możliwych konfiguracjach, wędrujemy wraz z nimi przez mistrzowsko i z ogromnym humorem oddane piekło, czyściec i raj spraw damsko-męskich" - czytamy w zapowiedzi przedstawienia.

"Nikt stąd nie wyjdzie wygrany, choć każdy będzie miał poczucie zwycięstwa w przynajmniej jednej bitwie. A może nie traktować tych zmagań w kategoriach walki na śmierć i życie? Może bez skrupułów żyć pełnią życia? Tylko – jakim kosztem?" - napisano na stronie Teatru Polskiego. Występują Anna Cieślak, Hanna Skarga, Tomasz Błasiak, Krzysztof Kwiatkowski i Maksymilian Rogacki. Spektakl będzie transmitowany 31 grudnia o godz. 19 online na żywo z Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie.

TR Warszawa w Sylwestra planuje transmisję "Między nami dobrze jest" Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny. "Prezentacja +Między nami dobrze jest+ zaplanowana na 31 grudnia na godz. 20 transmitowana będzie na żywo na stronie: www.online.trwaszawa.pl" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa teatru Kaja Stępkowska.

"Między nami dobrze jest" w reżyserii Grzegorza Jarzyny to spektakl oparty na nominowanej do Nagrody Literackiej NIKE 2009 sztuce Doroty Masłowskiej. "Przedstawienie jest śmiesznym i poruszającym portretem podzielonego polskiego społeczeństwa, przytłoczonego ciężarem traumatycznej historii, rozdartego między narodową dumę i poczucie wstydu. Za pomocą szalonego, pełnego inwencji języka i ostrego jak brzytwa humoru Masłowska portretuje współczesną Polskę, w której nuworysze, pseudoartyści i medialni celebryci spotykają się z rozczarowaną młodzieżą i żyjącymi na skraju ubóstwa ludźmi z klasy pracującej" - czytamy w zapowiedzi spektaklu. "Wszyscy próbują utrzymać się na powierzchni toksycznej mieszaniny komercji, katolickiego nacjonalizmu i idealizowanej tragicznej przeszłości" - dodano.

Spektakl ten był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodami reżyserskimi dla Grzegorza Jarzyny (Nagroda im. Konrada Swinarskiego Miesięcznika "Teatr" dla najlepszego reżysera w sezonie 2008/09, Nagroda Główna 9. Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu), nagrodami aktorskimi 9. Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu, Grand Prix – Nagrodą Publiczności 9. Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu, Grand Prix dla najlepszego spektaklu 2. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Boska Komedia", Grand Prix 46. Przeglądu Małych Form Teatralnych "Kontrapunkt" w Szczecinie.

W Sylwestra na spotkanie ze spektaklem "Powrót Tamary" zapowiada warszawskie STUDIO teatrgaleria. "W noc sylwestrową (31 grudnia od godz. 19) zespół teatru zaprasza na spektakl +Powrót Tamary+ w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego" – poinformowała PAP specjalistka ds. promocji teatru Majka Duczyńska. "To przedstawienie pełne humoru, z niezwykle wyrazistymi kreacjami Sonii Roszczuk i Jana Peszka w rolach głównych" - podkreśliła.

Jak wyjaśniła, reżyser "wraca do jednego z najbardziej legendarnych przedstawień w historii Teatru Studio, wystawionej oryginalnie w 1990 r. +Tamary+ i odnajduje jej mroczną tajemnicę - ukrytą pod powierzchnią atrakcyjnej fabuły opowieść o narodzinach faszyzmu".

"Rok 1919. Gabriele D’Annunzio wraz z weteranami pierwszej wojny światowej zajmuje Rijekę i na niewiele ponad rok powołuje niezależną Regencję Carnaro. Ten gest jest odpowiedzią na niezrealizowane aspiracje Włochów tego regionu, którzy wpuszczają poetę-żołnierza do miasta i nazywają go swoim Il Comendante. Wolne miasto Fiume staje się państwem, którego konstytucja zakłada organizację życia społecznego przez muzykę, dni rozpoczynają się odczytami poezji z balkonu, mieszkańcy sami siebie nazywają piratami, a co za tym idzie w modę wchodzą czarne koszule z trupimi czaszkami" – czytamy o akcji spektaklu.

"Rok 1927. Polska malarka Tamara Łempicka odwiedza D’Annunzia w jego posiadłości – Vittoriale degli Italiani – podarowanej mu przez Benito Mussoliniego. Prowadzący namiętną korespondencję z Tamarą poeta liczy na bliższe spotkanie. Jak dokumentuje jednak jedna z wielu kochanek Il Comendante – Aelis Mazoyer, Łempicka nie ulega zalotom artysty" – napisano na stronie STUDIO teatrgalerii.

Przypomniano, że w 1990 r. w warszawskim Teatrze STUDIO Waldemar Dąbrowski wyprodukował, a Maciej Wojtyszko wyreżyserował "pierwszy prawdziwie +kapitalistyczny+ spektakl w Polsce". " +Tamara+ na podstawie dramatu Johna Krizanca stała się wydarzeniem dla aspirujących do miana elity mieszkańców Warszawy" - zaznaczono.

Spektakl będzie dostępny na platformie www.vod.teatrstudio.pl do końca lockdownu.

Na aż dwa spektakle sylwestrowe zaprasza stołeczny Teatr Powszechny im. Zygmunta Huebnera. Od godz. 16 na www.vod.powszechny.com obejrzeć będzie można przedstawienie familijne "Ronja, córka zbójnika" w reż. I adaptacji Anny Ilczuk. Spektakl powstał na podstawie powieści Astrid Lindgren w tłumaczeniu Anny Węgleńskiej. "Bohaterka kultowej powieści Lindgren jest +dzieckiem lasu+, żyje w symbiozie z przyrodą, jest wyczulona na potrzeby i cierpienie zwierząt, w relacjach z ludźmi kieruje się braterstwem i wrażliwością. Musi jednak odnaleźć się w świecie ludzi zarządzanym przez zbójników" – napisano w zapowiedzi.

Sylwestrową propozycją dla widzów dorosłych jest "Dobrobyt" w reżyserii Arpada Schillinga, którego transmisja online rozpocznie się na kanale VOD teatru o godz. 19 (dostępny do godz. 22)."Historia młodej pary, która otrzymuje zaproszenie na weekendowy pobyt w ekskluzywnym Spa. Hotel położony w nadmorskim, zimnym klimacie, otoczony surową przyrodą, to zhierarchizowany system, w którym każdy zna swoje miejsce. Młody mężczyzna szybko dostosowuje się do wewnętrznych zasad hotelu, a obietnica płynących z tego korzyści przesłania jego trzeźwy osąd. Przeciw podporządkowaniu się występuje jednak kobieta – jej opór wywołuje nieoczekiwane następstwa" – napisano w zapowiedzi.

"To spektakl o tym, jak nasza osobowość na każdym kroku ulega manipulacjom, które wymusza system polityczno-gospodarczy nagradzający oportunizm komfortem. Według logiki tego systemu działają nie tylko dyktatury, ale także kapitalizm współczesnych demokracji. Jak na razie, jedyną alternatywą jest wykluczenie, samotność i autoagresja" – czytamy na stronie Teatru Powszechnego.

Jak co roku na "teatralne świętowanie końca roku" zaprasza stołeczny Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego. "Specjalnie na Sylwestra, tylko w ten jeden wieczór, na naszej platformie VOD dostępny będzie spektakl +Ślub doskonały+ Robina Howdona w reż. Marcina Sławińskiego z gwiazdorską obsadą, z udziałem Pawła Małaszyńskiego, Andrzeja Nejmana, Marty Żmudy Trzebiatowskiej i Katarzyny Glinki" - zapowiedziano. Wyjaśniono, że przedstawienie zostało zarejestrowane na scenie Teatru Kwadrat w 2018 r. Początek pokazu online - 31 grudnia o godz. 20.

"Warto pożegnać stary rok i powitać nowy w szampańskich nastrojach z Teatrem Kwadrat" - zachęca zespół na stronie internetowej.

Stołeczny Teatr Studio Buffo również zaprasza widzów do wspólnej zabawy. Proponuje sylwestrowo-noworoczny koncert pt. "Sylwester z Buffo", który będzie transmitowany w internecie."Wraz z orkiestrą Janusza Stokłosy wykonamy dla was ponad 100 polskich i światowych hitów oraz wspólnie wzniesiemy noworoczny toast. Zaproście nas do siebie - a my obiecujemy, że zachowując bezpieczny dystans - porwiemy was do wspólnej zabawy. Ten pierwszy i mamy nadzieję - OSTATNI PANDEMICZNY SYLWESTER - może być naszym wspólnym, niezapomnianym przeżyciem" - zachęcają Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa, Natasza Urbańska i Zespół Teatru Studio Buffo. Streaming koncertu rozpocznie się 31 grudnia o godz. 21 na stronie: https://live.studiobuffo.pl/.

O północy w Sylwestra warszawski Teatr Lalka zaprosi online na familijne przedstawienie "Ptak Zielonopióry" w reżyserii Jarosława Kiliana. Scenografię i lalki do spektaklu zaprojektowała Julia Skrzynecka, a muzykę skomponował Grzegorz Turnau.

To komedia inspirowana baśniami Itala Calvina, Carla Gozziego i Bolesława Leśmiana. "Baśń teatralna o zdradzie, zawiści i poszukiwaniu utraconego szczęścia. Czy nadprzyrodzone istoty, czary i zaklęcia, cuda i dziwy - tańcząca woda, grające drzewo i wreszcie tajemniczy ptak zielonopióry - pomogą odwrócić zły los? " – czytamy o spektaklu.

Zapowiedziano, że „w przedstawieniu pojawią się: komedia dell’arte, marionetki sycylijskie, sztuczki, humor, ale też filozoficzna refleksja, fantazja – a do tego grana na żywo muzyka".

Przedstawienie jest współprodukcją Teatru Lalka i Festiwalu Nowe Epifanie.