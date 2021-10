Album "Kartoteka rozrzucona. Fotograficzna podróż z Różewiczem" to prezentacja unikatowych zdjęć Adama Hawałeja – byłego, wieloletniego fotoreportera PAP i fotografa Tadeusza Różewicza.

Fotografie dokumentują prób zespołu teatralnego przygotowującego się do premiery "Kartoteki rozrzuconej" w Teatrze Polskim we Wrocławiu. "Poznajemy w ten sposób jeszcze jedną, może mniej znaną czytelnikom twarz Tadeusza Różewicza – nie tylko poety, pisarza i dramaturga, ale także reżysera, wcielającego swoje literacko-teatralne koncepcje w sceniczne życie" - wskazała Aleksandra Konopko z Wrocławskiego Domu Literatury.

Adam Hawałej w otwierającej publikację rozmowie z Jolantą Kowalską podkreślił, że z okazji 100. rocznicy urodzin Różewicza często sięga do zdjęć, które robił poecie przez lata. "Przy tej okazji odkrywam również siebie jako fotografa. Myślę, że przy +Kartotece rozrzuconej+ mimo trudnych warunków technicznych, niewiele mi umknęło. Fotograf żyje chwilą. To, co udaje mu się pochwycić w locie, jest niepowtarzalne i szybko zaciera się w pamięci. Przyjemnie jest myśleć, że dzięki zdjęciom, zrobionym podczas prób +Kartoteki rozrzuconej+, tamte chwile nadal żyją, choć dziś są już częścią historii: mojej z Różewiczem, ale także teatru i literatury" – powiedział Hawałej.

Publikacja ukazał się nakładem Wydawnictwa Warstwy, działającego w ramach Wrocławskiego Domu Literatury (miejska instytucja kultury).

W poniedziałek we Wrocławskiem Domu Literatury odbędzie się spotkanie wokół premiery książki połączone z wernisażem wystawy fotografii Hawałeja. (PAP)

Autor: Piotr Doczekalski

pdo/ robs/