"Biblijna góra Ararat daje nadzieję na nowe życie po potopie. Ale Mount Ararat to także nazwa żydowskiego cmentarza na Long Island, gdzie pochowany jest ojciec poetki. Jego śmierć staje się w tych wierszach osnową opowieści, w której najważniejszymi postaciami są kobiety: przede wszystkim owdowiała żona i córki. Louise Glueck w swojej najbardziej autobiograficznej książce dotyka spraw powszechnych: utarty, kompromisów w miłości, trudnej więzi rodziców i dzieci, siostrzanej rywalizacji, wiary i jej braku. Przyglądając się wnikliwie i odważnie własnej rodzinie tworzy fascynującą mozaikę relacji międzyludzkich w ogóle. W tej mozaice poszczególne wiersze dopełniają się, rozmawiają ze sobą i, nie wiedzieć kiedy, nas też wciągają do rozmowy" - napisała Dąbrowska.

Noblistka urodziła się 22 kwietnia 1943 roku w Nowym Jorku w rodzinie przedsiębiorców. Jej dziadkowie - węgierscy Żydzi - przyjechali do USA na początku XX wieku. Ojciec chciał być pisarzem, ale został biznesmenem. Matka, w przeciwieństwie do wycofanego, podatnego na depresję ojca, była energiczna, ekspansywna. Między nią a córkami kłębiły się trudne emocje. Glueck widzi w tym jedną z przyczyn anoreksji, na którą zapadła w wieku 15 lat. Głodząc się próbowała odepchnąć matkę, dać jej do zrozumienia, że nie jest jej własnością. Rodzina Glueck rzadko rozmawiała o najstarszej córce, zmarłej w niemowlęctwie, ale, jak poetka powiedziała w jednym z wywiadów, "jej nieobecność określiła życie naszej rodziny". Leczenie z anoreksji m.in. terapia psychoanalityczna trwała siedem lat i zakłóciła tok edukacji przyszłej pisarki, która studiowała w Sarah Lawrence College na Columbia University, ale nie uzyskała stopnia naukowego. Gdy zyskała sławę jako pisarka, pracowała jako wykładowca poezji na różnych uczelniach.

Po opuszczeniu uczelni Glueck pracowała jako sekretarka. W 1967 roku wyszła za mąż za Charlesa Hertza, małżeństwo jednak szybko zakończyło się rozwodem. W 1968 roku Glueck opublikowała pierwszy tomik wierszy "Firstborn", który zebrał pochlebne recenzje. Po debiucie poetka cierpiała na blokadę twórczą, która ustąpiła dopiero w 1971 roku, gdy Glueck rozpoczęła wykłady poezji na Goddard College w Vermont. Wiersze napisane w tym okresie złożyły się na tomik "The House on Marshland" (1975), uznawany przez krytyków za pierwszą książkę, w której poetka odnalazła swój własny głos, własną poetycką drogę. W 1973 Glueck urodziła syna, Noaha, a w 1977 roku wyszła za mąż za pisarza Johna Dranowa.

W 1980 roku ukazał się trzeci tomik Glueck - "Descending Figure". W tym samym roku w pożarze spłonął dom poetki w Vermont razem z całym dobytkiem. Ten dramat pobudził Glueck do stworzenia wierszy zebranych w tomie "The Triumph of Achilles" (1985). Z tego tomiku pochodzi wiersz "Mock Orange", doceniony przez feministki, który trafił do kilku antologii poezji amerykańskiej. Po śmierci ojca w połowie lat 80. poetka napisała tomik "Ararat" (1990), który w "The New York Times" w 2012 roku krytyk Dwight Garner nazwał "najbardziej brutalnym i przepełnionym smutkiem tomikiem współczesnej amerykańskiej literatury". "To pierwsza książka, którą widziałam jako całość i kiedy zaczęłam ją pisać, było dla mnie jasne, że albo powstanie mozaika o rozmiarach książki, albo nic z tego nie wyjdzie. Długo próbowałam odkryć ton głosu, który byłby kolokwialny, zdaje się, że nie mam do tego talentu. I w końcu w +Araracie+ zaczęłam go używać. (...) Te wiersze pozbawione są prawie figur stylistycznych, piękna, metafory" - pisała o "Araracie" sama Glueck.

Na początku lat 90. Glueck cieszyła się literackim sukcesem - w 1992 roku ukazał się jej najbardziej chwalony przez krytyków zbiór "The Wild Iris" - ale w życiu osobistym przechodziła ciążki okres - małżeństwo z Dranowem rozpadło się. W 1994 roku ukazał się jej tom esejów "Proofs & Theories: Essays on Poetry", potem "Meadowlands" (1996), tomik wierszy o naturze miłości i małżeństwa. W kolejnych latach ukazały się tomiki "Vita Nova" (1999) i "The Seven Ages" (2001). W 2004 roku, w reakcji na atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku, Glueck opublikowała sześcioczęściowy poemat "October". W ostatnich latach poetka wydała m.in. "Averno" (2006), "A Village Life" (2009), a także "Faithful and Virtuous Night" (2014). W 2012 roku ukazały się jej poezje zebrane, a w 2017 roku - kolejny esej - "American Originality".

Wiersze Louise Glueck tłumaczyła na język polski Julia Hartwig - kilka znalazło się w antologii pt. "Dzikie brzoskwinie". Krystyna Dąbrowska wspominała: "Trafiłam na jej wiersze kilka lat temu, gdy byłam w USA. Przeglądałam w księgarni wielki tom jej +Wierszy zebranych+ i tak mnie poruszyły, że, choć nic o autorce nie wiedziałam, od razu kupiłam tę książkę. Trudno jest jakoś podsumować twórczość Louise Glueck, bo to poetka, która napisała bardzo wiele, a każda książka jest inna. Jej twórczość jest bardzo różnorodna" - mówiła Dąbrowska w rozmowie z PAP dodając, że właśnie tom "Ararat" ceni najbardziej. Jej zdaniem każdy tom wierszy Glueck jest inny. "W twórczości Glueck dominuje jednak nurt autobiograficzny - bierze na warsztat relacje miłosne, rodzinne, napięcia i konflikty między bliskimi sobie ludźmi - pisze o swoim ojcu, synu, siostrze i jej dzieciach. Z tych powszechnych doświadczeń wyciąga uniwersalne wątki" - mówiła Dąbrowska.

W opisach poezji noblistki przewijają się takie określenia jak "mroczna", "depresyjna". "Ona jest egzystencjalna i często pełna smutku. Czy depresyjna? Moim zdaniem - nie. Styl pisania Glueck jest pozbawiony ozdobników, poetka dobiera się do rodzinnych dramatów bez znieczulenia, ale w jej języku jest pewien rodzaj dystansu, który sprawia, że czytelnik nie jest wciągany bezpośrednio w wir mrocznych emocji. Na pewno Glueck pisze o ciemnych stronach życia, zgłębia je, drąży, ale opisuje to bardzo powściągliwie, bez histerii" - powiedziała Dąbrowska.

W październiku ukaże się w USA nowy zbiór wierszy Glueck "Winter Recipes from Collective", pierwszy po otrzymaniu nagrody Nobla.

Krystyna Dąbrowska (urodzona w 1979 r.) jest poetką, tłumaczką i eseistką - z wykształcenia graficzką po warszawskiej ASP. Autorka tomów wierszy "Biuro podróży" (2006), "Białe krzesła" (2012), "Czas i przesłona" (2014), "Ścieżki dźwiękowe" (2018). Laureatka Nagrody Kościelskich (2013), Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2013) i Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2019). Jej wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków. Przekładała m.in. wiersze W. C. Williamsa, Thoma Gunna, Charlesa Simica, Kim Moore, Helen Ivory, listy Elizabeth Bishop i Roberta Lowella. (PAP)

Tomik "Ararat" opublikowąło wydawnictwo a5.