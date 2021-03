Obaj panowie od dobrej dekady tworzą sprawdzony pisarski tandem. Pan D. to taki typowy „megamózg”, który dobrze zakręcił talentami (ich sedno znajduje się gdzieś na przecięciu genetyki, aeronautyki i ekonomii), że zarobił wystarczająco dużo pieniędzy, by nie kłopotać się o jutro. Jego współautor – pan K. – to dziennikarz z żyłką do niekonwencjonalnych pomysłów biznesowych. Ich wspólne książki , takie jak „Abundance: The Future Is Better Than You Think” (Obfitość. Przyszłość będzie lepsza, niż ci się wydaje) albo „Śmiało! Jak stać się wielkim, zamożnym i wpływowym” zazwyczaj trafiają na amerykańskie listy bestsellerów. Nic dziwnego. Czyta się je bardzo dobrze i doskonale spełniają przewidzianą dla nich rolę. Zbierają w jedną całość rozrzucone u innych mniej lub bardziej znanych autorów wątki, pakują je w zrozumiały wywód, wiążą wstążką niewątpliwej erudycji. I już jest. Dla zabieganych i zaaferowanych innymi sprawami czytelników ulga to wielka. W jednym miejscu tyle ciekawych informacji na możliwym do łatwego przyswojenia poziomie.