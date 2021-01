Traverso prowadzi nas przez tę ukrytą tradycję światowej lewicy nie po to, by jej dokopać. Próbuje wskazywać, że to właśnie ta skłonność do melancholii czyniła w przeszłości lewicową krytykę społeczeństwa i gospodarki tak przenikliwą. Owszem – powiada Traverso – to wygrani piszą historię po swojemu. Ale jednocześnie to przegranym zawdzięczamy szansę na boksowanie się z tą historią. Na jej ciągłe podważanie, dyskusję i związane z tym intelektualno-duchowe przygody i wyzwania. Ta melancholia to oczywiście wielkie przekleństwo lewicy. Ale także niesamowita siła, która nigdy nie pozwoli jej obumrzeć.