Audiobooki można pobrać z biblioteki cyfrowej POLONA.PL bez konieczności logowania. Wystarczy ze strony wybranego utworu kliknąć w ikonę "Pobierz", widoczną w prawym górnym rogu, i wybrać audiobook w formacie MPEG. Pełna lista dostępna jest pod adresem: https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/4168-bezplatne-audiobooki-w-polona.pl.html.

Biblioteka Narodowa wskazała, że "wybrano utwory, które dotychczas nie były dostępne w postaci audiobooka". Wśród propozycji klasyka literatury polskiej, książki dla najmłodszych, lektury szkolne oraz utwory polskich i zagranicznych pisarzy (Antoine de Saint-Exupéry, Jules Verne, George Gordon Byron, Charles Dickens). W POLONA.PL można posłuchać dzieł m.in. Ignacego Krasickiego, Joanny Papuzińskiej, Janusza Korczaka, Bolesława Leśmiana, Gabrieli Zapolskiej, Elizy Orzeszkowej, Josepha Conrada, Brunona Schulza, Stefana Żeromskiego.

W gronie autorów nie zabrakło utworów patrona roku 2021 Cypriana Kamila Norwida czy lektury tegorocznego Narodowego Czytania "Moralności Pani Dulskiej".

"Zachęcamy wszystkich do pobierania i słuchania audiobooków nie tylko dla przyjemności. W czasie epidemii pozwolą wielu grupom – w szczególności uczniom i nauczycielom – w zdobyciu potrzebnych im materiałów do nauki i pozwolą na dostęp do treści w wygodnej formie" - napisano na stronie BN.

Poinformowano, że "udostępnienie audiobooków było możliwe dzięki realizacji Priorytetu 4 Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – którego operatorem jest Biblioteka Narodowa".

Biblioteka Narodowa podała, że "w bibliotece cyfrowej POLONA.PL można także odkrywać ponad 3 miliony innych publikacji cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych". "To obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie" - podkreślono.

Wolne Lektury to jedna z najpopularniejszych bibliotek internetowych w Polsce, udostępniająca ponad 5600 utworów w formie przyjaznej dla użytkownika. Oprócz lektur szkolnych w swojej ofercie ma klasykę literatury polskiej i światowej, a także utwory wielu współcześnie żyjących autorów – zarówno prozaików, jak i poetów. Biblioteka jest prowadzona przez fundację Nowoczesna Polska.