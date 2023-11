Historia polskiego hymnu narodowego, „Mazurka Dąbrowskiego”, jest bogata i ściśle związana z burzliwymi wydarzeniami w historii Polski. Kto napisał tekst "Mazurka Dąbrowskiego", a kto muzykę? Jakie są zwyczaje związane z śpiewaniem hymnu w Polsce? Prezentujemy najważniejsze informacje i ciekawostki związane z polskim hymnem narodowym. Publikujemy też oficjalnie obowiązujący tekst hymnu Polski.

Geneza i okoliczności powstania hymnu Polski

Kto napisał tekst do "Mazurka Dąbrowskiego"?

Hymn został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Pieśń powstała w mieście Reggio nell’Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej (obecnie północne Włochy). Dokładna data i okoliczności jej napisania oraz pierwszego wykonania nie są pewne i wciąż stanowią przedmiot dociekań historyków. Tekst po raz pierwszy ogłoszono w Mantui w 1799roku w gazecie „Dekada Legionowa”.

Kto napisał muzykę do "Mazurka Dąbrowskiego"?

Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany.

Tło historyczne powstania hymnu Polski

Powstanie "Mazurka Dąbrowskiego" wiąże się z czasami zaborów Polski przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska wówczas nie istniała jako suwerenne państwo, a naród tęsknił za niepodległością. Słowa odnoszą się do ducha walki, wolności i patriotyzmu. Mają mobilizować i zachęcać Polaków do walki o suwerenność.

Recepcja "Mazurka Dąbrowskiego" w Polsce

Hymn praktycznie od samego początku, czyli od pierwotnego wykonania go przez legionistów we Włoszech, zyskał popularność wśród Polaków, stając się symbolem walki o niepodległość. W okresach zaborów śpiewanie hymnu było zakazane, co skutkowało go wykonywaniem w tajemnicy i podziemiu.

Pieśń śpiewana była podczas triumfalnego wjazdu gen. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania 3 listopada 1806 r, podczas powstania listopadowego (1830), styczniowego (1863), przez Polaków na Wielkiej Emigracji, w czasie rewolucji 1905, I i II wojny światowej.

"Mazurek Dąbrowskiego" jest oficjalnym hymnem Polski od 26 lutego 1927 r.

Ciekawostki związane z hymnem Polski

Pierwotny tytuł hymnu brzmiał "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" . Dopiero później został nazwany "Mazurem Dąbrowskiego".

. Dopiero później został nazwany "Mazurem Dąbrowskiego". Początkowo sądzono, że melodię do hymnu skomponował książę Michał Kleofas Ogiński (twórca poloneza – Pożegnanie ojczyzny), jednak potem materiały archiwalne temu zaprzeczyły.

(twórca poloneza – Pożegnanie ojczyzny), jednak potem materiały archiwalne temu zaprzeczyły. Melodia hymnu została zapożyczona z pieśni ludowej, popularnego wówczas w Polsce mazura .

. Józef Wybicki w tekście hymnu wspomina generała Jana Henryka Dąbrowskiego , który był jednym z przywódców insurekcji i dowodził Legionami Polskimi we Włoszech.

, który był jednym z przywódców insurekcji i dowodził Legionami Polskimi we Włoszech. W miarę popularyzowania się pieśń przybierała różne formy dostosowane do okoliczności, czasami zmieniając w refrenie nazwisko Dąbrowskiego na nazwisko innego wodza (np. Józefa Piłsudskiego).

Zwyczaje związane z hymnem w Polsce

Hymn jest wykonywany podczas różnych uroczystości , takich jak święta narodowe, mecze sportowe czy oficjalne ceremonie. Na przykład na początku meczów piłki nożnej reprezentacji Polski hymn jest śpiewany przez zawodników i kibiców.

, takich jak święta narodowe, mecze sportowe czy oficjalne ceremonie. Na przykład na początku meczów piłki nożnej reprezentacji Polski hymn jest śpiewany przez zawodników i kibiców. Podczas wykonywania hymnu wielu Polaków reaguje z szacunkiem i dumą , stojąc z uniesioną głową.

, stojąc z uniesioną głową. Praktykowane jest zdejmowanie nakrycia głowy podczas śpiewania hymnu.

podczas śpiewania hymnu. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru .

. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych zabrania wykonywania hymnu ze zmienioną melodią lub tekstem.

Naruszenie przepisów o hymnie jest karane

Naruszenie przepisów o hymnie RP stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny. Istnienie ochrony prawnej hymnu wynika bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 28).

Pełen tekst hymnu Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”

"Mazurek Dąbrowskiego". Tekst oficjalnie obowiązujący

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

"Mazurek Dąbrowskiego". Tekst pierwotny (według rękopisu J. Wybickiego)

Jeszcze Polska nie umarła,

kiedy my żyjemy.

Co nam obca moc wydarła,

szablą odbijemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski

do Polski z ziemi włoski

za Twoim przewodem

złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania

wracał się przez morze

dla ojczyzny ratowania

po szwedzkim rozbiorze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę

będziem Polakami

dał nam przykład Bonaparte

jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

Niemiec, Moskal nie osiędzie,

gdy jąwszy pałasza,

hasłem wszystkich zgoda będzie

i ojczyzna nasza.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi

mówi zapłakany:

„słuchaj jeno, pono nasi

biją w tarabany”.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

Na to wszystkich jedne głosy:

„Dosyć tej niewoli

mamy Racławickie Kosy,

Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

