Jak wyjaśniono na FB Instytutu, spotkanie 28 stycznia o godz. 18 w formule online poprowadzi Karolina Felberg.

Zapowiedziano, że "pretekstem do rozmowy jest zbiór tekstów Zofii Posmysz wydany w serii Dramat Polski. Reaktywacja Czy to temat? Dramaty (wybór i wstęp Anna R. Burzyńska) oraz wydane przez IT i wydawnictwo Bółt słuchowisko radiowe Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz na podstawie Pasażerki i Wakacji nad Adriatykiem".

"Najważniejsze utwory Posmysz przetwarzają jej własne przeżycia obozowe i wojenne. Na różny sposób i z różnych perspektyw ukazują doświadczenie więźniarek i więźniów, analizują mechanizmy działania pamięci i postpamięci" - napisała o twórczości prozaiczki, autorki dramatów radiowych, scenariuszy filmowych i widowisk Teatru Telewizji Anna R Burzyńska.

Podkreśliła, że "forma dramatu radiowego okazuje się idealnym narzędziem do przedstawienia tego, co nieprzedstawialne w języku obrazów". "A także − w przypadku utworów o tematyce współczesnej − do nagłaśniania małych tragedii peerelowskich inteligentów i robotników, trapionych moralnym niepokojem i zagubionych w dążeniu do upragnionego awansu społecznego" - dodała Burzyńska.

Jak wyjaśniono, link do spotkania z cyklu "Książka w teatrze" udostępniony zostanie na Fb, kanale YouTube i stronie www Instytutu.

Cykl spotkań pt. „Książka w teatrze” poświęcony jest najnowszym publikacjom o szeroko pojętej tematyce teatralnej. Twórcy teatralni, znawcy i miłośnicy teatru, wspólnie z publicznością, rozmawiają o najświeższych wydawnictwach dotyczących historii i teorii teatru, krytyki teatralnej, performatyki, scenografii, wspomnień i biografii ludzi teatru, a także najnowszej dramaturgii.