Jak przypomniano, Caroline Mortimer jest gwiazdą telewizyjnego programu kulinarnego. "Co tydzień oglądają ją dwa miliony widzów, książki jej autorstwa rozchodzą się w niebotycznych nakładach, jej życie jest idealne – ma kochającego męża, wspaniałego syna, który właśnie ukończył studia z wyróżnieniem, i piękną posiadłość. Jednak w pewien czerwcowy wieczór nad dom i życie Caroline nadciąga burza. Bo gdy gasną światła i kamery przestają nagrywać, pojawia się niewygodna prawda, a perfekcyjne życie okazuje się być tylko pozorem, iluzją" - napisano na Fb TW.

"Kuchnia Caroline to tętniący emocjami, szczery do bólu spektakl, o tym, jak nie potrafimy w dzisiejszych czasach budować relacji i ze sobą rozmawiać. To przedstawienie, który idealnie wpisuje się w obecną sytuację, w której na portalach społecznościowych gwiazdy i celebryci budują swój lukrowany wizerunek, nijak mający się do rzeczywistości" - czytamy w recenzji Macieja Łukomskiego opublikowanej na stronie internetowej teatru.

"Niby o tym wiemy, że to pozory, ale i tak zachwycamy się kolejnym, przerobionym instagramowym zdjęciem znanej aktorki. Co ciekawe, większość z nas, spragniona lajków, robi podobnie, wstawiając swoje idealne zdjęcie na profilowe" - podkreślono.

Autorką przekładu sztuki brytyjskiego dramatopisarza jest Małgorzata Semil. Reżyseria i opracowanie muzyczne - Jarosław Tumidajski. Scenografię i kostiumy zaprojektowali Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Za reżyserię światła odpowiada Katarzyna Łuszczyk. Zdjęcia zrealizował Piotr Bernat, a za montaż odpowiada Jakub Motylewski.

Występują: Monika Krzywkowska, Vanessa Aleksander, Szymon Mysłakowski, Konrad Szymański, Andrzej Zieliński i Katarzyna Dąbrowska.

Premiera online - 23 stycznia o godz. 19 na stronie: www.wspolczesny.pl/teatr-online. Spektakl będzie dostępny bezpłatnie.