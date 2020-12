Film wyprodukowała platforma Netflix, a muzykę do niego skomponował dwukrotny zdobywca Oscara Alexandre Desplat. Premiera audiowizualnego widowiska rozpocznie się o godzinie 18.00 na kanale YouTube Netflix Polska, a sama kompozycja zostanie... wysłana w kosmos.

"Niebo o północy" opowiada o samotnym naukowcu, który za wszelką cenę stara się powstrzymać ekipę astronautów przed powrotem na Ziemię, gdzie doszło do tajemniczej katastrofy. Jednocześnie to opowieść o samotności, potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem i nadziei.

Jimek i NOSPR współpracowali już wcześniej, ale po raz pierwszy zagrają wspólnie muzykę filmową."Hollywoodzka muzyka filmowa to coś, co zawsze we mnie grawitowało. Praca z NOSPR i samo przebywanie w tych murach to metafizyczne przeżycie. Nie mogę uwierzyć, że udało mi się w tym roku w ogóle stanąć przed orkiestrą. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak się za muzyką na żywo stęskniłem, jak mi jej brakowało" - powiedział Radzimir Dębski.

"Projekty z Jimkiem są dla nas za każdym razem pewnym wyzwaniem. NOSPR znany jest już jednak z tego, że przekracza granice i eksperymentuje z muzyką" - podkreśliła dyrektor NOSPR Ewa Bogusz-Moore.

Jak podkreśla George Clooney - reżyser i odtwórca głównej roli w "Niebie o północy" - rola muzyki w tym filmie jest bardzo znacząca. "Muzyka jest postacią w tym filmie, ponieważ jego spora część jest bez słów. Połowa filmu jest bez dialogów, dlatego muzyka jest swego rodzaju dialogiem" - wyjaśniał aktor w materiale promującym produkcję Netflix.

Koncert zostanie zrealizowany w siedzibie NOSPR, zaliczanej do najlepszych sal koncertowych w Europie. Dopełnieniem warstwy muzycznej jest multimedialna scenografia, która pozwoli widzom przenieść się w świat filmu.

Zaraz po premierze - we współpracy z Centrum Nauki Kopernik - zapis dźwiękowy koncertu zostanie wysłany w kosmos. Sygnał będzie precyzyjnie skierowany w stronę jednej z planet, na której panują warunki zbliżone do tych na Ziemi.