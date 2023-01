Nie, urodził się w Charkowie, ale w Warszawie spędził dużą część życia. Uczył się w gimnazjum rosyjskim w Pałacu Staszica. Ciekawostką jest, że do tej samej szkoły kilka lat później uczęszczał Konstanty Rokossowski, przyszły marszałek Polski. Sawinkow, jeśli spojrzeć na niego jako postać emblematyczną, to ani głodny student z „Lalki”, ani Raskolnikow ze „Zbrodni i kary”, już prędzej - jeśli trzymać się Dostojewskiego - młody Wierchowieński z „Biesów”, choć w przeciwieństwie do niego nie był nihilistą. Sawinkow nie chciał zburzenia wszystkiego, raczej budowy lepszego społeczeństwa - chciał to osiągnąć za pomocą zamachów na dygnitarzy carskich, terroru. Widział, że Romanowowie prowadzą Rosję do upadku, a bolszewicy państwa nie wyprowadzą na prostą. Należał do Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, eserów; po rewolucji lutowej kierował resortem obrony w gabinecie Aleksandra Kiereńskiego. A po przewrocie bolszewickim wrócił do Warszawy, gdzie wraz z Józefem Piłsudskim planował działania przeciw bolszewikom. W 1924 r. radziecka służba bezpieczeństwa, OGPU, podstępem zwabiła go do Moskwy, gdzie został skazany na pięciokrotną karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. Rok później w niewyjaśnionych okolicznościach wypadł z okna na Łubiance.